Miguel Figueira, tras conocer su rival para la semifinal: "No me gustaría que el equipo especulase"

Una vez el Juvenil A ha conocido a su rival para la semifinal de la Copa de Campeones, Miguel Figueira valoró desde la sala de prensa de Abegondo la situación. El técnico del conjunto blanquiazul alabó la calidad individual del Betis, aunque aseguró que su plantilla se encuentra en el mejor momento de la temporada.

Betis: “No tenía preferencias. Creo que una vez llegado a esta fase final, no hay preferencias. Ahora ya se trata de empezar a analizar más intensamente al rival. Probablemente sea el rival con mejores individualidades. Es un equipo muy peligroso, incluso con jugadores ya en el primer equipo compitiendo a nivel europeo. Sabemos que para conseguir la Copa hay que ganarle a todos. Me gusta jugar el primer día, porque en caso de superar la eliminatoria, tendremos un día más de descanso. Estoy contento e ilusionado”.



Rivales duros: “Nosotros vimos la primera ronda de cuartos de final y es cierto que estos dos días de incertidumbre nos obligaron a ver a todos los rivales. Llevamos ya un poco ese trabajo hecho para todas las eliminatorias que podamos pasar adelante. Todos los rivales tenían sus puntos fuertes. El Valencia quizás fue la sorpresa porque remontó un 3-0, no porque no tengan capacidad para estar ahí, pero sí por la forma de remontarle al Barça en su campo, ese resultado. Ahora estamos centrados en el Betis e intentaremos preparar el partido de la mejor manera. Tendremos un fin de semana por el medio libre para que los jugadores desconecten, pero ya solo pensamos en el Betis".



Bajas: “Estamos bien, en el mejor momento de la temporada en cuanto a efectivos. Zoe y Adri Vázquez no van a llegar por sus lesiones. Los que están arriba en el Fabril, como ya estaban lesionados, no va a venir ninguno. Recuperamos el otro día a Dani Estévez y a Javi, entonces el equipo está en el mejor momento en cuanto a números y tamén estoy convencido de que está en su mejor momento de la temporada”.



Escenario, El Toralín: “Es un estadio bonito, que es grande, en el que seguramente se podrá ver un buen fútbol. Sobre todo es cerca. El desplazamento a Ponferrada es cercano. Ya está todo programado con el club, como ya estaba estipulado. Nos iremos el martes para allí y entrenaremos ese día allí, y el miércores estaremos preparados para competir en un gran escenario”.



Juego que debe hacer el Dépor para pasar: “Espero que demos nuestro nivel y que seamos capaces de competir en nuestro mejor nivel. Voy a decir lo mismo que dije el día del primer partido contra el Tenerife. Ahora no es una eliminatoria, es un partido único, pero no me gustaría que el equipo especulase. Tenemos una forma determinada y clara de jugar, es cierto que el Betis nos va a exigir en cuanto a individualidades un esfuerzo extra en eses duelos, en cuanto a ser defensivamente fuertes. Ya vimos los partidos de Las Palmas, estuvieron con opciones claras de clasificarse y le hicieron ocasiones de gol y goles. El Betis tiene una capacidad para hacer goles muy alta, pero también se le pueden hacer. Y en eso estaremos, en buscar la portería contraria y entorpecer y obstaculizar cuanto más podamos el ataque de los jugadores del Betis”.



Trabajo de la semana: “No quiero que suene a prepotente. No vamos a cambiar nada. Tenemos una forma de trabajar, un departamento de metodología en el que tenemos una forma estructurada de trabajar la semana. Es cierto que seguramente el lunes y el martes incidamos en aspectos individuales o colectivos del rival, matizando a lo mejor, en determinados momentos, la presión o el inicio del juego. Esta semana va a ser de mantener el nivel condicional del equipo y que no tengamos ninguna lesión. A estas alturas de la temporada es casi más importante la recuperación y el trabajo mental que el traballo físico”.