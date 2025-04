Miguel Figueira: "Como entrenador, esta es la semana más tranquila"

El choque del próximo domingo entre el Juvenil A del Deportivo y el del Celta será un partido de alto voltaje (12.00 horas en Abegondo). Sobre todo si se tiene en cuenta que, en juego, habrá medio billete para la fase de campeones. Sin embargo, Miguel Figueira se mostró, en la sala de prensa de Abegondo, más tranquilo que nunca. El trabajo, según el técnico blanquiazul, está hecho, así que ahora es momento de disfrutar.

Sensaciones durante la semana: "Las sensaciones son buenas. Como entrenador, aunque pueda parecer contradictorio, es la semana más tranquila. Es en la que menos tengo que trabajar algunos aspectos psicológicos porque los jugadores están todos motivados al 100%. Quizás tengo que bajar un poco ese nivel de tensión o de nerviosismo que puedan tener de cara al partido. El trabajo técnico y táctico está hecho de todo el año. Intentaremos sacar lo mejor de los chicos".

Bajas: "Lesionados están los que ya teníamos de tiempo atrás como Zoe, Dani Estévez y Anxo. Estaremos pendientes el fin de semana de las decisiones del primer equipo y del Fabril. Con eso llevamos toda la temporada y es un disfrute poder ver a los juveniles arriba, en el Fabril jugando muchos minutos importantes y marcando diferencias en Segunda RFEF".

Celta: "Tanto Celta como nosotros, estamos en un nivel muy alto. Suena a tópico, pero creo que este año más que nunca, cualquiera de los dos que gane la liga será por merecimiento propio. Ellos van variando la metodología, y creo que este año encontraron un esquema de juego con un cuadrado en el medio con el que dominan los partidos. Creo que aguantamos muy bien el tirón del Celta. Tuvimos momentos difíciles de lesiones e incorporaciones de muchos chavales del juvenil B. La clave era ir formando a esos jugadores en una división dura como es la División de Honor. Creo que cualquiera que gane y vaya a la fase de campeones será por merecimiento propio. Sacarle 10 puntos al Sporting y 18 al Racing de Santander y Oviedo, habla muy bien de las canteras gallegas".

Una victoria da medio billete para la fase de campeones: "Sí. Es cierto que nosotros tenemos un calendario muy complejo. Tenemos que ir a Santander y tiene que venir el Oviedo. Si perdemos estaríamos a expensas de lo que haga el Celta y quedaríamos rezagados. Si ganamos, 5 puntos son bastantes. Si no me equivoco llevamos 66 puntos y ellos 64. El año pasado lo ganó el Dépor con 69. Son muchos puntos y eso habla muy bien del nivel que estamos teniendo. Si ganamos no me gustaría pensar que ya está hecho porque nos quedan partidos muy difíciles. Creo y espero que, si ganamos, la mejor manera de preparar la fase de campeones será seguir trabajando y preparando bien esos partidos".



El Dépor lleva una trayectoria inmaculada como local: "Tenemos una ventaja muy clara como cantera con respecto al resto. Es cierto que el Sporting de Gijón y Oviedo también tienen campos de césped natural. Nosotros entrenamos todo el año en hierba natural. Es verdad que este campo 8 que hicieron ahora de campo artificial, nos permite que los días de más lluvia que los campos están embarrados, podamos entrenar y estar tranquilos. Sobre todo por el tema de lesiones y sobrecargas musculares. Pero la hierba natural acerca mucho a los chavales al fútbol profesional. Es una ventaja. Es verdad que a un partido puede pasar de todo, pero la principal ventaja que tenemos nosotros en casa son nuestros campos y nuestros terrenos de juego".





Jugadores para el futuro: "Creo que nosotros tenemos jugadores que están cerca de poder debutar en el primer equipo. Tanto Guerrero, Samu Fernández, Pablo García, Manu Ferreiro o Noe, que ahora está lesionado, están muy cerca de poder debutar. En estos últimos partidos fueron Samu y Mardones continuamente con el primer equipo. En el filial están jugando Manu Ferreiro y Guerrero. Mario Hermo también en estos dos últimos porque Mardones fue arriba. Esa naturalidad ayuda a los chavales a concentrarse mejor en el día a día y tener esa expectativa de poder debutar. En el Celta, no voy a descubrir el talento que tienen. Además, tener entrenadores de la casa y eso ayuda a adelantar estos procesos. Muchas veces decimos que los chavales tienen que derribar la puerta. Sí, pero hay veces que pueden caer porque son jóvenes, y es ahí cuando el apoyo del entrenador es importante. Con esto no quiero decir que no pueda venir uno de fuera, como cuando estuvo Imanol que hizo debutar a jugadores de la casa. No es excluyente. Pero en este caso da un plus".



Óscar Gilsanz en el primer equipo: "Tener a Óscar y tener a Manuel Pablo, sobre todo para mí, es un aliciente, una garantía y una tranquilidad. Puedo decir que tengo muy buena relación con ellos. Manuel Pablo es el más cercano que tengo, porque todos los días estamos intercambiando jugadores y es de agradecer. Él tira de los juveniles porque cree en ellos. Cuando sabe que tenemos apuros también nos echa una mano aunque él pueda salir perjudicado entre comillas".



Fin de semana importante para todos los equipos del Dépor: "Durante la temporada es una cosa, porque tú estás trabajando para llegar a unos objetivos. Ahora, realmente es el momento clave de conseguir los objetivos. No creo que ni el primer equipo ni el Fabril tengan que mirar ahora para abajo para ver con quién juega el Juvenil A. Por desgracia, al Juvenil B le va a pasar lo mismo, porque nosotros vamos a tener que tirar de jugadores del B que ya están siendo importantes. Y el B también tiene un partido importante en Coruxo. Son momentos de la temporada y es muy positivo para los chavales que den ese salto. No tengo dudas de que si alguno puede venir con nosotros, vendrá. Pero la prioridad es el primer equipo y el partido del Fabril ante el Bergantiños, porque es muy importante conseguir esa victoria. O al menos no perder para mantener la distancia con el playoff".





Nerviosismo del propio Miguel Figueira: "Desde que vine al Dépor, y es la diferencia más grande cuando se entrena en una cantera, gané en calidad de vida futbolística y deportiva. Lo más importante para mí como entrenador es formar jugadores, formar personas y que tengan unos valores. Eso lo estamos consiguiendo. La cantera del Dépor es un referente y allí donde va, siempre llama la atención por su fútbol y no por motivos extradeportivos. Eso a mi me deja tranquilo. No tengo dudas de que el equipo está preparado. Es cierto que delante tenemos un rival que fue el único que nos superó con creces en aquel partido de la primera vuelta. También es verdad que aquel partido se jugó en unas circunstancias extrañas porque se aplazó y luego hubo que jugarlo por la semana. Lo único que me preocupa es dar el nivel. Lo dije el día que fuimos a Bilbao. Puede ser la espinilla que nos queda en esta temporada, no ganar allí, porque creo que lo merecimos. Pero creo que la gente está muy orgullosa de lo que está haciendo el juvenil. Esta semana es en casa, así que más tranquilo. Que ellos saquen lo mejor que tienen, seguro que vamos a disfrutar de un gran partido".