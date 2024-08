Mfulu: "¿Otro ascenso? Es un poco precipitado"

Omenuke Mfulu, cuarto fichaje del Deportivo, compareció en rueda de prensa para analizar su fichaje y sus primeras sensaciones tras ejercitarse ayer por primera vez con el grupo en Abegondo. El mediocentro congoleño valoró su incorporación al Dépor, sus aspiraciones en el club y su experiencia en ascensos, entre otros aspectos.



¿Cómo ha sido tu fichaje y por qué has elegido el Dépor?:

"Hace bastante tiempo que conozco el interés del Dépor, hemos tenido conversaciones y estoy superfeliz de estar aquí".



Primeras sensaciones en el club:

"La acogida de los compañeros, del club, de Fernando y del entrenador ha sido espectacular. Estoy muy feliz. Estoy con ganas de ver el campo, que no lo he visto, pero ya he visto la ciudad deportiva y fue una buena sorpresa para mí. Estoy con ganas de trabajar".



¿Cómo te defines?:

"Mfulu, 30 años. Este es mi tercer club en el España. Soy mediocentro defensivo, buen compañero y lo importante que quiero es sumar, ayudar a los compañeros, conocerlos y disfrutar".



¿Es factible un tercer ascenso por tu parte a Primera?:

"Es un poco precipitado. Vengo aquí para sumar, ayudar, trabajar, conocer a los compañeros y trabajar. Poco a poco vamos a empezar y vamos a ir partido a partido, vamos a ver lo que vamos a hacer".



¿Te defines como un guerrero, como te tildan algunos?:

"Yo me siento muy bien físicamente y mentalmente, un guerrero. Intento ayudar a mis compañeros siempre tanto en el campo como fuera del campo, y siempre dar lo mejor".

Presentación de Mfulu en Abegondo | Foto: Carlota Blanco



Encaje de Mfulu en el centro del campo:

Fernando Soriano: "Era una posición delante de centrales que cuando faltó José Ángel el míster optó por poner a Jaime. Creíamos que era una situacion que queríamos reforzar. Además, la categoría exige físico, que Mfulu nos lo da, y también por la progresion de Mfulu en el juego, que dio un paso adelante en el estilo de juego, que es parecido al que usa Imanol. Puede ser un complemento perfecto para nosotros".



¿Hablaste con alguien sobre el Dépor?:

"Conozco bastantes jugadores que han jugado en el Dépor: Momo, Turu, Aythami... Muchos me han hablado de maravilla del club y la ciudad. Me dijeron 'ahí vas a disfrutar mucho y comer bien' (risas). Todos me han hablado de maravilla del club y la ciudad".



¿Estás disponible para jugar ya?:

"Yo me siento bien físicamente. Estoy preparado. Estoy a disposición del míster".



Contrato de dos temporadas más otra por objetivos:

Fernando Soriano: "Son situaciones de contrato que dependen de varios condicionantes. Uno de ellos es que el equipo esté que en Primera, otros son por partidos y hay algún condicionante más".