Gorka Santamaría: "Tenemos la suerte de jugar la ‘semi’ contra el Dépor; va a ser bonito”

El exdeportivista Gorka Santamaría (Bilbao, 1995) es uno de los catorce fichajes que ha realizado Unionistas de Salamanca de cara a su séptima temporada consecutiva en la categoría de bronce (las cuatro últimas, compartiendo grupo con el equipo coruñés). El delantero vasco, que el pasado curso militó en el Nàstic y hace dos campañas defendió la elástica blanquiazul, se reencontrará el viernes con sus excompañeros en una de las semifinales del Teresa Herrera.

Fichó el pasado 26 de julio por el cuadro charro. ¿Qué tal los primeros días con la plantilla blanquinegra?

Acabo de hacer una semanita, no llevo mucho, pero muy bien. Un vestuario muy sano, un estilo de juego que, a priori, me puede beneficiar y la verdad es que me siento muy contento.

Dépor, Badajoz, Nàstic y ahora Unionistas... muchos cambios en las dos últimas temporadas, desde que explotó en el conjunto extremeño.

Sí. Los seis meses que estuve en el Dépor no tuve continuidad, por eso volví a Bajadoz para jugar, y allí sí la tuve. Luego me fui al Nàstic con la idea de retomar un poco el nivel de los últimos años, pero una lesión me tuvo parado dos meses y me condicionó un poco. A partir de ahí, no tuve excesivas oportunidades de ser titular hasta el final de temporada. Hubo un cambio en la presidencia y no entraba en los planes de las nuevas personas que tomaban las decisiones, así que se llegó a un acuerdo y surgió esta oportunidad. Desde un primer momento, me gustó y la idea es la misma, jugar y hacer goles, que sé que si juego, los hago.

No le han dado muchos minutos en los últimos equipos.

No. En el Nàstic, el día que más jugué fue en el último partido, contra el Málaga, que tuve 60 minutos y pude dar una asistencia y meter un gol. Es cuestión de ser insistente y seguir creyendo en lo que soy.

La plantilla de Unionistas es prácticamente nueva.

Hay jugadores nuevos, pero la idea y la base del equipo del año pasado se mantienen. Unionistas tiene algo que es muy familiar y lo percibes desde el primer día que llegas. La idea del club y el objetivo principal sigue siendo ir creciendo cada año un poco más, dentro de ese estilo propio que tiene.

Estuvo en el Dépor entre julio y diciembre de 2022. Una etapa demasiado breve.

Me hubiera gustado poder hacer muchos goles y haber disfrutado de esa parte también que tiene el Dépor, que cuando va todo rodado y te sientes importante, tiene que ser muy bonito de vivir. No tuve esa suerte, pero lo di todo, disfruté también de lo bueno, que es tener una masa social como esa y estoy contento de haber podido vestir la camiseta del Dépor, aunque ojalá hubiera sido durante más tiempo. No pudo ser y el fútbol se trata de eso, de intentar encajar en los clubes y si no, buscar lo mejor en otra parte.

¿A Coruña se quedó sin ver al Gorka de verdad?

En pretemporada sí se me vio a buen nivel, hacer goles, pero luego, con el cambio de entrenador, no tuve esas oportunidades. El equipo, con el perfil y el sistema que jugaba Óscar (Cano), necesitaba otras cosas. Yo soy un jugador que vive muy cerca del área y con el perfil de los jugadores que había metido Óscar, prácticamente no se iban a mandar balones al área. Entonces, entiendo que él escogió un perfil más de romper al espacio y con movimientos de ruptura, como era Max (Svensson). En ese sentido, entiendo que con ese sistema no encajé y ya está.

¿Cómo se siente ante el regreso a Riazor?

Bien, porque me voy a reencontrar con muchos amigos y excompañeros. Tengo muchas ganas de ir y verlos. Sabemos que va a ser complicado, porque nos va a tocar jugar con equipos de superior categoría, pero vamos con toda la ilusión del mundo.

¿Medirse al Dépor en semifinales lo hace más bonito?

Sí, porque el estadio va a lucir una mejor entrada si juegas contra el Dépor, que si juegas contra los otros equipos. Tenemos la suerte de jugar contra el Dépor y va a ser muy bonito.

Ya se ha enfrentado al cuadro coruñés en dos ocasiones en Riazor desde que se fue de A Coruña. ¿Cómo se sintió?

Muy bien. Las dos veces tuve la suerte de jugar un buen rato y bien, con la dificultad que conlleva siempre jugar contra el Dépor y sabiendo que, a priori, te pueden someter un poco más, pero con mucha felicidad. No tengo un mal recuerdo de Riazor y de los deportivistas.

La pasada campaña compartió grupo con el equipo herculino. ¿Qué le pareció esa metamorfosis del bloque de Idiakez entre la primera y la segunda vuelta, en la que se mantuvo invicto, con quince victorias y cuatro empates?

En la primera vuelta no estuvieron tan bien, pero yo lo decía, esto es un proceso, hay mucha gente nueva, el míster es nuevo... Es un proceso que tienes que darle estabilidad, tranquilidad y tienes que dejarlo trabajar, porque el fútbol de hoy en día es muy resultadista y como no ganes cuatro partidos seguidos, y más en una entidad como el Dépor, ya a la mínima parece que ruedan cabezas. Entonces, hay que dar tranquilidad, hay que dejar trabajar. Todo cambio lleva un tiempo y en este caso, me pareció un acierto total que continuara Imanol y al final se pudo ver una segunda vuelta impecable que les ha permitido ascender. A lo mejor, si hubieran destituido a Imanol, no se hubiera conseguido el objetivo. Entonces, creo que es el ejemplo claro de que para obtener resultados hay un proceso y un trabajo previo y si es bueno, aunque el resultado no sea el que queremos, hay que dejar trabajar, porque estás en el buen camino.

Lo de Lucas, Yeremay y Mella en esa segunda vuelta fue un escándalo.

Los números con los que finalizó Lucas son de otra categoría. Sabemos el talento que tienen los tres. Son jugadores muy buenos, que parece que en cualquier momento te pueden ganar los partidos, pero necesitan del grupo, porque es un deporte colectivo y lo individual no va a brillar si lo colectivo no funciona. Entonces, en cuanto empezó a carburar el equipo, a entenderse todas las piezas y encajar, todo fue rodado.

Cuando le entrevistamos el pasado marzo, nos dijo que Yeremay es una bomba y posee una magia innata. ¿Cree que en Segunda División el canario también puede marcar diferencias?

Sí, lo veo muy capacitado. De hecho, para jugadores como él, quizá la Segunda División sea más fácil, porque ya tienes estadios de grandes dimensiones, dado que en Primera RFEF hay estadios muy buenos, pero hay otros de dimensiones más pequeñas, con un césped irregular y se aprieta mucho en esos campos, donde no te dejan respirar. En Segunda es todo más táctico, pero tienes más espacios, aunque es cierto que las áreas las dominan mejor y cualquier error te condiciona mucho y te penaliza. Creo que le va a venir bien por un lado, aunque por otro tendrá que estar más acertado y todo lo determinante que es él, ser aún más fino en Segunda.

Lo mismo le digo con Mella, quien fue una de las claves el pasado curso y ahora llega de brillar en el Europeo sub-19. ¿Le ve destacando en la categoría de plata?

Son jugadores que lo llevan, que si están ahí y han irrumpido con esa fuerza desde el filial en un contexto con lo que significa el Dépor y esa presión que se puede vivir allí, son jugadores que están acostumbrados a eso y estoy convencido de que van a seguir irrumpiendo con esa fuerza y con esa violencia positiva, digamos, en el juego del Dépor y seguramente en los próximos años los veremos más arriba. Me imagino que con el Dépor, pero si no... Porque estoy convencido de que son jugadores que tarde o temprano van a estar en la élite porque son muy determinantes y tienen un talento innato.

¿Le gusta la base del plantel blanquiazul para el regreso al fútbol profesional?

Sí. Es el Deportivo y la plantilla, manteniendo sobre todo los cimientos y el bloque del año pasado, que para mí es fundamental, estoy convencido de que van a luchar por intentar ascender a Primera. Porque aunque el objetivo, de puertas para dentro, pueda ser otro, estoy convencido de que el club y la afición el objetivo que se marcan es volver a Primera División cuanto antes.

Luis Chacón, Petxarroman, Sergio Escudero y ahora Mfulu. ¿Qué le parecen los refuerzos del cuadro herculino?

Chacón es joven, pero los otros tres conocen la categoría y seguro que dan ese punto de experiencia. Son jugadores que tampoco van a llegar con el cartel de titular, a mi parecer, pero van a traer competencia a los que ya están, que son muy buenos, y eso seguro que aumenta el nivel del grupo.