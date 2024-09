Mejoría del Dépor tras el ajuste táctico

El Deportivo mostró dos caras diferenciadas en su visita al Nuevo Los Cármenes. El equipo coruñés naufragó en la primera mitad con el mismo once y la misma estructura que presentó ante el Racing de Ferrol, con David Mella de lateral izquierdo. Encajó el 1-0 tras una concatenación de errores generados tras una mala presión y llegó al descanso con la sensación de que el resultado era una buena noticia. Sin embargo, el conjunto blanquiazul mejoró tras el ajuste táctico de Imanol Idiakez, quien dio a tiempo un volantazo a su planteamiento inicial. Lucas anotó el empate y el Dépor hizo méritos para llevarse la victoria.



“Estoy satisfecho porque ha sido partido con muchas cosas. El rival nos ha exigido mucho, lo normal en un rival de este nivel. Hemos reaccionado a un inicio en el que no estábamos a gusto y hemos hecho una segunda parte buena. No es fácil levantarse después de su gol. Podíamos haber ganado tres puntos, pero también cero porque ellos han tenido alguna y en este nivel apenas hay diferencias”, destacó Idiakez a modo de resumen de un partido en el que Guille Abascal, técnico del Granada, golpeó primero.



El equipo nazarí sorprendió al Dépor saliendo con tres centrales y carrileros, un sistema que no había utilizado en esta temporada. El movimiento del Granado provocó que la presión alta blanquiazul fuese descoordinada y una de sus principales grietas. El ejemplo claro es la jugada del gol local. En un reinicio del Granada desde atrás, José Ángel no se atrevió a seguir a Manu Trigueros hasta su área y ahí comenzó el problema. El ex del Villarreal se giró con comodidad e inició una cascada de errores del Dépor. Pablo Sáenz apareció como tercer hombre, totalmente libre de marca, a la espalda de los mediocentros; Ximo Navarro llegó tarde a un intento de robo a Carlos Neva, y Pablo Martínez, forzado por tener que correr a la desesperada hacia atrás, se metió en su portería un centro que Pablo Vázquez tampoco llegó a despejar en condiciones.

“Nos ha costado entender dónde estaban los espacios"



Idiakez hizo autocrítica sobre la dubitativa primera mitad y puso el acento en la interpretación de los espacios. “Nos ha costado entender dónde estaban los espacios. Hemos regalado mucha pelota en salida y han encontrado premio con dos o tres transiciones. Pero más que por las posiciones de los jugadores, por la interpretación de donde estaba el partido. De esto se aprende. Además, el Granada también ha cambiado su estructura, con carrileros y tres centrales. En ese inicio de partido nos ha costado leerlo”, destacó el míster, que no achacó los problemas del equipo en la primera mitad a la posición de Mella como lateral izquierdo.

Ajustes a la media hora

En la pausa de hidratación de la primera mitad, pasada ya la media hora, Idiakez devolvió al canterano al extremo derecho, donde fue clave el pasado curso, con los correspondientes cambios de otros cuatro jugadores: Ximo (lateral izquierdo), Villares (lateral derecho), Mario Soriano (mediocentro), Yeremay (extremo izquierdo). El Dépor recuperó la estructura de sus mejores minutos en Huesca y también funcionó en Granada. No obstante, Idiakez volvió a hacer hincapié en que el principal punto de inflexión fue el ajuste táctico sobre el sistema del Granada y no la demarcación específica de Mella ni ningún otro deportivista.

"Es de alabar que podamos cambiar a cuatro jugadores de posición y el equipo mejore"



“Es el debate de la nación (la posición de Mella). A la media hora ya lo he puesto más adelante y así muchos estarán más tranquilos. David puede jugar donde quiera. No fue una cuestión de David. El inicio era con los laterales y con un jugador como él habríamos tenido mucho premio si hubiéramos sido capaces de llevar el balón fuera. Pero nos equivocamos insistiendo por dentro, hemos regalado el balón por dentro y hemos facilitado que ellos transitaran. A partir del cambio, el equipo ha sabido dónde jugar. Y es de alabar que podamos cambiar a cuatro jugadores de posición y el equipo mejore. Eso habla de la inteligencia de los futbolistas”, apuntó.

Superioridad del Dépor

La mejoría fue evidente en la segunda mitad. Soriano se adueñó del balón, Mella dio profundidad por la banda derecha, Yeremay se sintió más cómodo por izquierda para hacer sus diabluras y Lucas pudo asentarse en campo rival, donde es más dañino. De hecho, el coruñés hizo el 1-1 tras culminar una jugada que comenzó precisamente en una buena salida de balón ante una mala presión del Granada, al revés que en el 1-0. José Ángel encontró a Mario Soriano con un pase clave que superó a varios rivales y el madrileño aceleró una jugada que después pasó por todos los atacantes: Mella, Barbero, Yeremay y Lucas. “Me quedo con la reacción del equipo. En el campo es muy difícil cuando no ves, abrir la mirada y ver. El equipo ha sido capaz de reaccionar y entender dónde estaba el juego”, comentó Idiakez.

Dudas en la recta final

No obstante, el Dépor no consiguió hacer el segundo gol y sí lo hizo el Granada, aunque posteriormente fue anulado por fuera de juego a instancias del VAR. El susto, según Idiakez, provocó una desaceleración del equipo coruñés, que no quería tropezar de nuevo con la misma piedra de Huesca.



“Ese gol (anulado) les ha traído a los jugadores algún recuerdo de Huesca. El jugador es persona y seguramente habrá pensado ‘a ver si se nos va escapar’. En el banquillo veíamos más el partido para ganarlo que para perderlo, pero al final nos ha costado más enlazar y hemos tenido menos claridad que hasta ese momento”, aseguró el míster.

Buen debut de Gauto

Justo después del gol anulado al Granada se produjo el estreno como blanquiazul del extremo argentino Juan Gauto. Idiakez elogió los minutos tanto del argentino como del delantero canario Cristian Herrera, que hizo su debut en los últimos minutos. “Juan y Cristian han salido en un momento de ida y vuelta y no es fácil. Han hecho un buen trabajo. Van conociendo el grupo y a sus compañeros y aún están en periodo de adaptación. Poco a poco se irán integrando”, dijo el técnico, que también aludió a la adaptación cuando fue preguntado por la ausencia de Charlie Patiño: “Tenemos 25 futbolistas y solo pueden jugar once, hay que tener paciencia. Tengo que encontrar la estabilidad en el equipo y a partir de ahí ir introduciendo gente”.

"Tuvimos algunas ocasiones claras y la suerte no estuvo de nuestro lado"

Por su parte, Juan Gauto se mostró “contento” con su estreno “en un club tan grande” como el Deportivo. “Siento que hicimos un partido bueno. Venimos a buscar la victoria y al final nos llevamos un empate, pero estoy contento con el debut. Tuvimos algunas ocasiones claras y la suerte no estuvo de nuestro lado. Más allá de todo, es importante el empate, aunque vinimos a buscar la victoria. Paso a paso”, dijo el extremo, el penúltimo fichaje del conjunto blanquiazul.



Juan Gauto sustituyó a David Mella y se situó en primera instancia en la banda derecha, aunque también cayó a la izquierda en algunos momentos determinados del tramo final de partido. El argentino reconoció que se siente “bien en los dos lados”. “Me ha tocado jugar en la selección en la derecha y en Huracán en la izquierda. En el lugar en el que quieran ponerme, yo estoy predispuesto”, comentó el atacante, que desveló lo que le pidió Idiakez antes de saltar al campo: “Que hiciera lo que sé hacer y que tratase de encarar. Las sensaciones fueron muy buenas. Espero seguir de esta manera”.



Por último, Juan Gauto, que tuvo una opción de disparo desde la frontal para dar la victoria al Deportivo, reiteró su alegría por esta nueva aventura en la entidad herculina. “Estoy muy feliz. En un club tan importante como el Deportivo confiaron en mí y tengo que demostrar en la cancha partido a partido”.