Mario Soriano: "Veo al equipo con mucha confianza"

Mario Soriano, el héroe del partido contra el Cádiz, no pudo ocultar su alegría por el gol que firmó ante el conjunto andaluz.

"El partido ha sido muy igualado, el Cádiz ha tenido momentos, nosotros también hemos tenido minutos buenos, estaba siendo un partido igualado, de cero a cero, hemos tenido ocasiones, pero no han sido muy claras y al final ha sido un balón que me ha llegado el rechace, la he empalmado muy bien y contento", manifestó el mediapunta sobre su diana.

El futbolista madrileño aseguró estar "muy contento por la segunda victoria consecutiva" que ha firmado la escuadra coruñesa.

"Contento por el partido del equipo, por cómo se ve al equipo con esa confianza y a seguir y a por el Mirandés".

48 puntos:

"Lo primero que queremos es lograr el objetivo de alcanzar los 50 o 52 puntos lo más rápido posible y, a partir de ahí, ver las opciones que tengamos y por qué no, ilusionarnos".

Buena racha:

"Al equipo le veo con mucha confianza, muy bien físicamente, que llevamos dos partidos con portería a cero, defendiendo muy bien el balón parado, los centros laterales y encontrando muy bien los espacios para salir limpio. Hemos tenido nuestras ocasiones, el equipo ha insistido y lo hemos conseguido".

Playoff:

"Lo primero es alcanzar los 50 puntos de los que todo el mundo habla, 52 o 51, que este año estará por ahí y, a partir de ahí, ver cómo está la gente que está por arriba y ver qué opciones tenemos. Pero primero pensar en el Mirandés y reforzar lo que hemos hecho bien".