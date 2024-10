El Málaga y su entorno se plantean el traslado al Ciudad de Málaga

La ciudad de Málaga y su club de fútbol más representativo, el Málaga CF, sondean varias opciones de traslado del conjunto albiazul en el momento en el que el estadio de La Rosaleda se someta a las obras necesarias para ser sede del Mundial 2030.

Juan Rosas Gallardo, vicepresidente de la Diputación Provincial de Málaga y delegado de Deportes, habló sobre el estadio y el posible traslado al Ciudad de Málaga.

"Es un tema muy complicado porque tenemos que hacer una remodelación de un estadio, que no es fácil a nivel arquitectónico, pero tampoco es fácil a nivel presupuestario. Las tres instituciones vamos a trabajar para que el estadio se pueda remodelar, pero vamos a hacerlo con cautela. Vamos a esperar a ver ese informe técnico a nivel de año que nos diga... Vamos a abrir ese estadio para que se puedan recoger otros eventos, no sólo deportivos. Luego también tenemos que hacerlo sin molestar al equipo de la ciudad que tiene allí su sede y juega cada 15 días en La Rosaleda", expuso en el diario Málaga Hoy.

"Es un reto muy complicado pero espero que salga bien, que podamos acoger esas previas y ese Mundial y que finalmente quede un estadio que no sólo sirva para acoger a muchos más aficionados y que pueda acoger más socios, por lo que pueda tener más beneficios cada vez que celebre un evento, sino que también gane la ciudad de Málaga y pueda acoger otros eventos culturales, económicos de empresas que puedan organizar allí sus reuniones y todos salgamos ganando", agregó.

Rosas Gallardo abordó el posible cambio de escenario de los partidos del Málaga, después de que se postulase el estadio de atletismo Ciudad de Málaga para albergar encuentros de Segunda.

"Es complicado, no imposible, pero es complicado que hagamos una obra tan importante y que el estadio permanezca abierto. Tenemos otras imágenes como la del Real Madrid o la del Barcelona, jugando en Montjuic. Es muy difícil. Vamos a intentar molestar lo mínimo o el menor tiempo posible. Pero hasta que no nos den ese proyecto, hasta que no tengamos ese plan de obra, no podemos decir nada al respecto", precisó.