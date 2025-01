Makaay confiesa que el Barcelona de Van Gaal intentó ficharlo en 1999

Roy Makaay, exjugador del RC Deportivo entre 1999 y 2003, acaba de desvelar que el FC Barcelona quiso contratarlo en 1999.

En una entrevista concedida a la página web Helden, el neerlandés explica los detalles de una operación que finalmente no cristalizó.

"Van Gaal intentó traerme al Barcelona. Ellos, Valencia y Bayern Munich me querían. Van Gaal luego me dijo que él también pensaba que el Bayern era un club maravilloso y luego me destacó la grandeza de Múnich. Al final, el Barcelona eligió a un catalán, creo que a Dani del Mallorca. No querían otro holandés...", expuso.

Makaay había realizado una gran temporada en el Tenerife (adornada con 14 goles), y el Deportivo de la Coruña, que buscaba un nueve, abonó 1.350 millones de pesetas, una cantidad notable pero lejos de los 2.500 millones que pagó el Barça al Mallorca por Dani García Lara.

El exatacante tulipán recuerda con júbilo sus cuatro campañas en el club herculino.

"El campeonato de España con el Deportivo La Coruña es el único título de Liga en la historia del club. Hubo mucho drama después de ese campeonato perdido en el último día de la competición en 1994, cuando Miroslav Djukic falló un penalti en el tiempo de descuento contra el Valencia y el Barcelona aun así se proclamó campeón. Pocas veces he visto gente tan feliz como cuando salimos campeones. Esa misma tarde hicimos un recorrido por la ciudad. Bueno, no avanzamos, había tanta gente en la calle", rememoró.

Makaay pudo comprobar en primera persona todo el cariño que le guarda A Coruña y el Deportivo al retornar en 2007 con el Feyenoord en la Liga Europa.

"Estábamos completamente perdidos, pero en los últimos cinco minutos recibí una serenata masiva, como si todavía estuviera jugando para ellos. Realmente no sabía dónde mirar, los homenajes no paraban. Fue el único momento destacado de ese partido. Los jugadores no supieron qué les golpeó en esos últimos cinco minutos. Gio me dijo después: 'Roy, vamos, vas a agradecer al público español'. Fueron momentos especiales", finalizó.