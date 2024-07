Luis Chacón: "En cuanto hubo la llamada del Dépor, dije: Yo quiero estar ahí"

Luis Chacón, primer fichaje del Deportivo, ha asegurado que su negociación para incorporarse al cuadro blanquiazul se produjo "muy rápido", dada la ilusión que tenía por formar parte de la plantilla blanquiazul, después de que en enero se frustrara su aterrizaje a Riazor, cuando parecía que sería una realidad.

"Todo fue muy rápido, en cuanto hubo la llamada, saltó esa ilusión y dije: No va a haber problemas, yo quiero estar ahí y fue todo muy fácil", manifestó este lunes en la sala de prensa de Abegondo, durante su presentación.

"Ha sido rival nuestro esta temporada, nos ha dado mucha guerra, ya sabéis que hicimos intención de incorporarlo con nosotros, pero no pudo ser, pero ahora lo tenemos aquí. Puede jugar en cualquiera de las tres posiciones por detrás del punta y esperamos que siga con el crecimiento de estos últimos años", dijo el director deportivo blanquiazul, Fernando Soriano, sobre el primer refuerzo deportivista para la temporada 2024-25.

La espera:

"El verano libre siempre es un verano en tensión por no saber lo que va a pasar, pero yo tenía tranquilidad porque había hecho una buena temporada y estaba esperando la oportunidad para dar el salto esta temporada, y llegó de la mejor manera posible. Estoy muy contento por estar aquí".

¿Confiabas después de la operación frustrada en enero?

"Después del tema del invierno, que tenía ganas de venir, no pudo ser y siempre te queda esa espinita de decir podía haber estado ahí. Estaba esperando las opciones que llegaran y en cuanto llegó esta, tenía claro que quería venir".

¿Cómo te quedaste cuando no se dio el fichaje en invierno?

"Creo que tenía la cabeza en el sitio. Sí que era una oportunidad de crecer, de venir aquí, pero cuando me dijeron que no podía ser, estaba centrado en hacer lo posible la segunda vuelta para cuando surgiera la opción en verano".

La plantilla:

"Hay un equipazo, jugadores de muchísima calidad. Algunos con los que hay jugué en contra, otros nuevos, para mí es un salto de calidad tanto personal como a nivel de club, quiero mejorar lo máximo posible y aportar para ayudar al equipo a lograr el objetivo".

¿Estás más cómodo por el centro?

"Puede ser esa posición, pero en el fútbol de hoy en día, cuantas más posiciones puedas tener en el campo, mejor. Desde pequeño vengo alternando en esas posiciones en la línea de mediapunta, incluso he jugado de delantero, aunque poco".

Competencia en la mediapunta:

"Creo que es bueno para todos, tanto para el entrenador como para los propios jugadores. Si al que le tengo que quitar el sitio es muy bueno, va a ser bueno tanto para mí, que tengo que apretar, como para ellos, que van a tener que apretar, y luego el entrenador es quien decide".

Sentimiento deportivista:

"Soy de Pontedeume, que es un pueblo bastante deportivista y mi familia, mis tíos, mis primos, todos eran del Dépor. Yo desde pequeño vine aquí, a los ascensos a Primera, luego también me tocó algún descenso, y en ese sentido estoy ligado aquí".

Objetivo del equipo:

"Personalmente, vengo con la mayor ilusión de hacerlo lo mejor que se pueda. No hay que ponerse una marca, ha que ver cómo funciona el equipo, ver dónde nos lleva el equipo, que la liga es muy competitiva y el nivel de los equipos es muy alto,

Primer entrenamiento con el grupo:

"El primer día ya me trataron muy bien. Algunos ya los conocía de la selección gallega, eso genera un vínculo, el primer día me trataron muy bien y hoy en el campo, muy bien, estoy muy contento".

Segunda División:

"La veo muy competitiva, porque los equipos que ascendieron de Primera RFEF son históricos, con campos de muchísimo nivel, y va a ser un año muy bonito".

¿Cómo se siente su familia con el fichaje?

"Mis tíos, entre comillas, y mi familia estaba muy ilusionada con mi fichaje. ES gente que ha visto jugar Champions y que su sobrino esté aquí, están muy contentos y les hace mucha ilusión".

Un jugador de la tierra:

"Ese sentimiento te hace sentir más el club. No digo que los de fuera no lo sientan, pero los que somos de aquí, llevamos toda la vida viendo lo bueno y lo malo y tenemos ese sentimiento, esa ilusión y esa intención de llevar al Dépor arriba de nuevo".

Metas personales:

"Creo que he aprendido mucho hasta ahora y me queda mucho por aprender y mejorar. Busco esa mejora tanto a nivel personal, como deportivo a la que me puede llevar el club. Tengo esa ilusión y con los recursos que hay aquí y con los compañeros, puedo llegar a mejorar mi nivel en todos los aspectos".