Lucas y su triplete más amargo

“Cuando marco los goles y veo que la gente ovaciona mi nombre es un orgullo y poder vivir eso es muy bonito. Cuando ya llega el segundo gol y el tercero, a nivel personal me siento un poco dolido, porque no quiero hacer daño”, reconocía Lucas Pérez en zona mixta tras el triplete que le había endosado al Cádiz, su exequipo, en el Nuevo Mirandilla (2-4) en el duelo de primera vuelta disputado el pasado 30 de noviembre.

El cuadro gaditano, el rival de los deportivistas este domingo en Riazor, recibía un duro correctivo ante su exjugador. El delantero herculino, que dejó el Dépor en enero y se encuentra actualmente en las filas del PSV, contabilizaba con su ‘hat-trick’ cuatro goles en su cuenta particular.



Las tres dianas anotadas en Cádiz se sumaban a su primer tanto, marcado el 7 de septiembre ante el Granada, que permitía a los coruñeses salvar un punto a domicilio. La que podría haber sido una tarde de alegría para Lucas por la hazaña se tornaba en una jornada aciaga por quién era la víctima de su voracidad en el área rival. Pero, a pesar del torrente goleador, la hinchada gaditana se rendía al genio del atacante de Monelos, que con un libre directo en el 83 cerraba la goleada blanquiazul.

Lucas, piddiendo perdón al final del partido ante el Cádiz de la primera vuelta. Foto: Fernando Fernández



Cara de circunstancias, a la par que aplausos de la afición que no olvidaba el paso de un futbolista que se hizo querer. Apenas estuvo en el conjunto andaluz la segunda mitad de la temporada 2021-2022 y la primera del curso 2022-2023, pero se ganó el cariño de los seguidores y del club, como demostraron los mensajes publicados por la entidad amarilla esa semana, en los días previos a la visita de los coruñeses.

El propio Cádiz aprovechaba que el Dépor entrenaba en su Ciudad Deportiva para subir a redes sociales una foto del atacante con el texto: “O Neno, uno di noi (uno de nosotros). Bienvenidos a nuestra ciudad deportiva, Deportivo”.



Además, promocionaba el choque contra los herculinos con un cartel de la serie Friends en el que se veía a Lucas asomándose por la puerta y con el mensaje: “Un amigo regresa a casa”. En el verde, no obstante, se aparcaba durante 90 minutos esa amistad y camadería y Lucas sacaba todo el arsenal contra su exequipo. “El guion del partido para Lucas es perfecto y merecía una tarde así. Muy pocas veces he visto que con el 1-2, un gol que el hacía daño al Cádiz, la afición local diese la ovación que le dio. Tiene mérito Lucas por lo que dejó aquí. Me gustaría darle mi enhorabuena a Lucas y a la afición del Cádiz, que ha demostrado señorío, deportividad y agradecimiento al jugador”, dijo entonces en su comparecencia postpartido Óscar Gilsanz sobre la exhibición del coruñés.



Así fue el retorno de Lucas al estadio gaditano, donde había estado por última vez el 30 de diciembre de 2022. Entonces había comenzado desde el banquillo el partido de la decimoquinta jornada de Primera División contra el Almería.



Lo hacía saltar al campo en el 56, con 0-1 en el marcador, el exblanquiazul Sergio González, en sustitución de Álvaro Negredo. Lucas cumplía al marcar en el 83 y rescataba un punto. Era el adiós perfecto, antes de coger las maletas y fichar por el Deportivo, entonces en Primera Federación. Su fichaje era anunciado el 31 de diciembre por el club, como un adelantado regalo de Reyes. Con el Cádiz había disputado 29 encuentros de Liga, en los que había marcado seis goles y dos duelos coperos, en los que había firmado dos dianas.

Momentos similares



Cuando Cádiz y Dépor se vieron las caras en la jornada 17 ambos se encontraban ocupando posiciones bajas en la clasificación. El conjunto de Gilsanz era decimoctavo, con 17 puntos en su casillero y con 18 y ocupando la decimosexta plaza se encontraba el Cádiz. La situación desde entonces ha cambiado. Comenzando por el inquilino del banquillo andaluz, con Gaizka Garitano como dueño del mismo, en sustitución de Paco López. Las dos escuadras están actualmente en posiciones más desahogadas en la tabla, undécimo el Dépor, duodécimo el Cádiz y con 45 puntos están cerca ambas de certificar la permanencia.