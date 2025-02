Lucas Pérez: "Estoy más tranquilo en Holanda, feliz era en Coruña"

Lucas Pérez habló en Coruña Deportiva, de la Cadena Ser, sobre su abrupta salida del Deportivo y su llegada al PSV Eindhoven.

Primeros días. "Días intensos, conocer a mucha gente, reconocimiento médico, encontrando apartamento, que ya encontré y después de la entrevista me voy a entrenar que tenemos una semifinal".

PSV. "Un club muy grande y una oportunidad de tres meses. No es lo que esperaba, pero una oportunidad para no estar parado".

Tiempo para él. "Circunstancia complicada, momentos desagradables a lo largo de mi vida y necesitaba irme para Madrid y era su cumpleaños (el de su hijo). Y también estuve en Coruña arreglando al situación y recopilando información y tratando temas difíciles".

¿Motivos de la salida? "Salida por temas con ellos (el club) y mi situación personal y también por principios. Si no estoy bien no merezco continuar, el Deportivo es muy importate y desearle todo lo bueno que le pase. Todos soñamos, aunque esté lejos, entrar en el playoff. Sigo teniendo esa ilusión, tiene posibilidades".

¿Alivio del club de que él se vaya? "El mundo del fútbol hay que entenderlo. Fueron situaciones de agobio, había una exigencia y no salían las cosas. Se abre una heria profunda cuando vine de forma desinteresada, me hubiera gustado tener esa oportunidad de confianza. Lucas Pérez llevaba cero goles, no estaba dando el nivel y me exijo esa autoexigenciae. Aparece la figura de Idiakez, me apoya mucho y luego los capitanes y los compañeros. Cuando cualquiera tenía el mínimo problema estábamos ahí. El día de Irún fue un punto de inflexión y cambió la situación. Me hice fuerte y conseguí el ansisado ascenso".

Se entera de que no le quieren. "Hay gente que me quiere ver fuera (en noviembre-diciembre de 2023), con eso lo estoy diciendo todo. Puntos y señales, lo entiendo".

¿Son Mario Benassi y Fernando Soriano esas personas? "No te puedo decir quiénes son, me dijeron que había personas que me querían fuera, sacar las conclusiones que uno quiera. Es igual que la persona que te filtró las cosas. Sé quienés son, entonces nómbralas. Sé que fueron varias personas".

¿Cómo es tu relación con Benassi y Fernando Soriano? "Sin más".

¿Cómo fue su relación con Álvaro García Diéguez? "Solo puedo darle las gracias por haber sido presidente del Deportivo".

¿Cómo era la relación con Juan Carlos Escotet? "La relación era magnífica, fue una persona muy cercana. Es un gran empresario y le deseo todo lo mejor posible para el Dépor. A él y a Michelle (Escotet), en los momentos dificiles se ve a las personas. Ellos me apoyaron y ayudaron en cosas que son personales. Sé lo que han hecho por mí".

¿Pidió algo que no le dieron? "Nunca le he pedido nada al Dépor. Me dan unas condiciones desde el primer día y las acepto".

¿Eres feliz en Holanda? "Estoy más tranquilo en Holanda, feliz era en Coruña. He podido coger fuerzas y vamos a aprovechar esata experiencia y espero luchar por estos títulos que el club pelea, vengo a ayudar y aportar".

¿Volver al Dépor? "Siempre hay las puertas abiertas en los clubes, en todos los que he estado".