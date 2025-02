El PSV Eindhoven hace oficial el fichaje de Lucas Pérez

Ya es oficial. Lucas Pérez jugará hasta final de temporada en el PSV Eindhoven. El club neerlandés confirmó este domingo la noticia que el sábado corrió como la pólvora cuando se ultimaban los detalles de la negociación. El atacante coruñés tiene ya dorsal: lucirá el 27.

Lucas dejó sus primeras declaraciones en la web del club a su llegada al nuevo destino: "Estoy impaciente por mostrarme a los aficionados y a mis nuevos compañeros. Soy muy ambicioso y espero dar muchos goles y asistencias. Mi primera impresión del club es muy buena, estoy animado por la gente que ya he conocido".

El coruñés habló también sobre su situación personal, alegando además que fue lo que retrasó esta operación tras su salida del Deportivo: "El PSV estuvo muy encima e hizo todo lo posible para traerme a Eindhoven. Eso me vino muy bien. Desgraciadamente, se tardó un poco más de lo previsto en llegar a un acuerdo definitivo por motivos personales míos. Encontré una solución para eso y estoy muy agradecido a la dirección del club del PSV por haber tenido tanta paciencia".

En referencia a su salida del Deportivo, el de Monelos se explica: "Se dieron unas situaciones que ya explicaré en su momento para mí salida". En estas declaraciones el delantero también habla de lo sorprendente que fue para él el tener que abandonar el Dépor: "He tenido la suerte de jugar en grandes clubes, el Arsenal, el West Ham, y en España en el club de mi vida, que es el Deportivo. Lógicamente no esperaba poder acabar en el PSV cuando vuelvo para mi casa pero bueno las circunstancias del futbol son así", explicó el ex deportivista.





Lucas Pérez en la firma de su contrato con el PSV.

El excapitán deportivista se pondrá manos a la obra de inmediato para tratar de revalidar el título de la Eredivisie que el PSV conquistó la pasada temporada. Ahora mismo, el nuevo equipo de Lucas marcha segundo persiguiendo al Ajax. También está vivo en la Copa y en la Champions League, aunque no podrá jugar en la máxima competición continental al haberse cerrado el plazo de inscripción el pasado 6 de febrero: "He trabajado muy duro en las últimas semanas, tanto dentro como fuera del campo. Estoy más que preparado para demostrar mi valía aquí".