Lucas: "En el club no entendían lo que significa el Dépor para mí"

"¿Ha sido un poco intenso, no?", preguntó Lucas al acabar la entrevista con Juanma Castaño. Desde Eindhoven el nuevo jugador del PSV concedió una entrevista a El Partidazo, programa nocturno de la Cadena Cope y desgranó sus sentimientos, una situación familiar que le hace pasar por un calvario y como la falta de cariño que recibió por parte del Deportivo precipitó su salida. Lo hizo instalado ya en Eindhoven y con un apartamento ya elegido para pasar ahí ya los próximos tres meses "y pensar ya solo en el fútbol". Ojalá lo consiga.

Estas son las impresiones que dejó en su comparecencia radiofónica:

Cuando decide dejar el Dépor. "Me gustaría contar como lo viví desde el primer día que llego al club y poner en contexto estos dos años. Llego el 31 de diciembre de 2023 cundo decido dar el paso de volver a mi casa y acabar mi carrera con la ilusión de ayudar al Deportivo en mis últimos años. Quedamos eliminados en el playoff, en el deporte no siempre tienes la suerte de ganar. Empezamos la pretemporada y cambia la directiva, el entrenador, no empezamos de la mejor manera. Había presión, necesidad y se dieron situaciones en noviembre y diciembre en las que hay gente en el club que pide mi salida, lo sé de buena mano por parte del mister y algún integrante de la junta directiva que ya no está. Me dolió mucho, nunca hablaron conmigo. Entiendo el estrés y el agobio, yo era el primer preocupado por la situación, llevaba cero goles en Primera RFEF. Gracias al míster (Idiakez) y al apoyo del equipo y los capitanes que me ayudaron y les estaré siempre muy agradecidos. Ahí se formó la mítica piña".

Situaciones complicadas. "Perdimos contra el filial del Celta, llegamos a estar en descenso, vivimos situaciones dificiles. Y entonces llega un burofax al club con una denuncia por parte de mi padre. Yo me crié con mis abuelos, los padres de mi padre. Pasé varios días en la Casa Cuna con dos años y mis abuelos se hicieron cargo de mí. Llevaba pasando por unos meses en los que no me sentía apoyado por el club y llega la denunciaa de mi padre en la que me exige una manutención, una cantidad muy alta de dinero, durante el resto de su vida. No quiero meter la pata, estoy en un proceso judicial. Llevo unos meses con mucho agobio, he revivido momentos difíciles de mi vida que abren heridas. Un niño necesita tener una madre y un padre. Mi madre cuando firmé por el Arsenal también me mandó un burofax reclamando dinero. Me he llevado muchos varapalos y es una herida abierta hasta el día de hoy. Quería decirlo porque la gente tiene que saber que Lucas quería estar en Coruña ayudando al equipo también después de retirarme".

Tras el ascenso. "Mi voluntad es limar asperezas, cicatrizar heridas. El club me da un contrato mejor, pero nunca sentí que eso se podía curar. No firmé en ese momento para dar unos meses a ver como iba esa situación. Yo no estaba en el Dépor por dinero".

Los problemas crecen. "Me he encontrado varias veces a mi padre en la ciudad y no es plato de buen gusto y con el club la situación no era la adecuada, no me sentía ni apoyado ni valorado. Decido ser honesto, lo estoy pasando mal y prefiero echarme a un lado. No estaba preparado para seguir. Quedaban dos partidos para renovar y no quería hacerlo con esta situación. Luego, antes del partido de Burgos, recibo una carta del club en la que me piden un compromiso escrito y veo que si me tienen que pedir eso y lo tengo que firmar considero que no entendían lo que significa el Deportivo para mí, cuando yo siempre les tendí la mano. Cuando se duda del compromiso del capitán es mejor echarse a un lado".

Las mentiras. "Los medios me hicieron daño, se hicieron eco de una mentira. No he pasado nunca reconocimiento médico con el Rayo. No hablé con ellos. ¿Mi idea era irme a Madrid? Allí está la persona que más quiero. Pero no hablé de eso en mi despedida. La persona que soltó esa información lo hizo para hacermo daño. Se habló también de que no seguía por el tema económico. Y es mentira. Lo he demostrado. Qué hablen de la cláusula cuarta del contrato de rescisión (Una cláusula que le exige confidencialidad. Lucas se ha negado a firmarla)".

Madrid. "No he hablando con ningún club de Madrid. Lo que hago al marcharme del club es limpiar la cabeza y centrarme en la situación personal que tengo. La oferta del PSV llegó el 30 de enero y no estaba capacitado para firmar y lo entendieron. Todas las semanas me escribían, que me apoyaban, que estaban convencidos de escogerme a mí y que me esperarían. Y lo han hecho. El Rayo Majadahonda me abrió las puertas àra entrenar, allí tengo dos grandes amigos como Mosquera y Arribas. No pensé en dejar el fútbol porque lo amo mucho, pero te pasan muchas cosas por la cabeza. Soy una persona fuerte y valiente y quiero dar el paso de dejarlo jugando en un campo de fútbol. No lo merecíamos ni la afición ni yo. Quiero que la gente entienda la situación que he vivido".

La soledad en Eindhoven. "Cuando llevas toda una vida sola también... Te acostumbras. La vida me acostumbró a estar solo. Yo ahora tengo la familia que he elegido, la de mi gran amigo Iván que con 14 años me abrieron las puertas de su casa. Vivimos en una sociedad en la que se genera mucho odio en las redes. Hay que empatizar un poco más".