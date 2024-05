Lucas, a Djalminha: "Por verte, pagaba la entrada. La lambretta, el golazo al Celta, la batalla con Mostovoi..."

Fue el encuentro de dos generaciones. De dos Deportivos. El Depor de la etapa más brillante del club y el Depor de los momentos más grises. Djalminha y Lucas Pérez compartieron gracias a Estrella Galicia una charla en la que se pudieron intercambiar elogios y en la que se pusieron de acuerdo para valorar la afición blanquiazul, capaz de estar en los mejores y peores momentos al lado del equipo.

"Ganar un título de Liga es difícil, con el Depor más. Fue el día más feliz de mi vida", recordaba Djalminha, a lo que Lucas rememoraba que pese a ser un niño entonces tenía un recuerdo "muy feliz". "Para mí son recuerdos maravilosos y poder compartir contigo esto, eso es muy bonito", señalaba el capitán del Depor.

"Tenía una importancia más grande porque contábamos detrás con la historia de perder la Liga en el último minuto. Ahora no se escapa de nuestras manos, nos dijimos, y ahí fuimos. Aquel 19 de mayo ganar la tan soñada Liga...", comenta en la charla Djalminha. Solo le quedó a Lucas Pérez un pero: "No me dejaron ir a Cuatro Caminos y yo hubiera estado allí también", bromea.

El delantero del Depor también quiso agradecer su fútbol a Djalminha: "Eras fantasía pura y dura. Por verlo a él es por lo que pagas la entrada. Estabas expectante. La lambretta al Madrid, el golazo al Celta, aquellas batallas con Mostovoi. Imposible ahora con el VAR. Ese futbol antiguo que solemos recordar".

Por su parte, Djalminha también quiso agradecer a Lucas el paso que dio para regresar al Deportivo en una etapa dura: "No es fácil de volver al equipo de la ciudad en la situación que estaba. Felicidades".

"Fue un paso que di, decidí volver a casa en un momento delicado y vengo a aportar mi granito de arena para volver a donde tenemos que estar", certifica Lucas.

Ambos se muestran de acuerdo en que lo más importante es devolver al Depor a donde tiene que estar, sobre todo por su afición. "En mi etapa era fácil venir y apoyar, pero estar ahora y ver a 25.000 personas ahí, gracias por todo. No creo que haya muchas aficiones así en el mundo. En los momentos difíciles están", afirma Djalminha.