LaLiga incluye a Mella en el mejor once de la jornada, y Sofascore, al de Teo y a Barbero

David Mella protagonizó el pasado jueves uno de sus mejores partidos desde que dio el salto a Segunda División. El joven extremo de Teo lideró la victoria del Deportivo frente al Castellón con dos goles y una asistencia.



La brillante actuación del canterano contra los orelluts sirvió al canterano blanquiazul para ser incluido por LaLiga en el mejor once de la jornada 20ª. El equipo lo completan el portero del Cádiz David Gil, los defensas Affengruber (Elche), Unai Egiluz (Mirandés) y Dani Sánchez (Málaga), los centrocampistas Kochorashvili (Levante), Théo Zidane (Córdoba) y Portillo (Oviedo) y los atacantes Patrick Soko (Huesca), Myrto Uzuni (Granada) y Luis Suárez (Almería).



La web especializada Sofascore, por su parte, no solo incluye a Mella en el mejor once de la jornada, sino también al delantero Iván Barbero, que ofreció un sobresaliente rendimiento contra el Castellón, no solo por su gol, sino por su enorme trabajo durante todo el partido.