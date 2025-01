El Juvenil A espera varios refuerzos para medirse al Athletic en Copa del Rey

El Juvenil A del Deportivo se mide mañana (17.30 horas) al Athletic Club en Lezama, en partido de octavos de final de la Copa del Rey. El entrenador Miguel Figueira contará con su nómina habitual de jugadores y valorará con el club que posiciones podría reforzar con aquellos que están en dinámica de Fabril, pero cumplen el requisito de haber nacido, como muy tarde, en 2006.



“Xa era algo que tiñamos en conta, pero a suspensión do partido do Fabril —ante el Compostela— pode abrir un abanico de posibilidades. Falaremos con Manuel Pablo e miraremos co club as opcións que hai para levar”, reconoció el técnico en rueda de prensa.



Dos posibilidades destacan por encima del resto. Uno es el extremo Adrián Guerrero (2006), indiscutible el curso pasado con el Juvenil A y ahora totalmente asentado en el Fabril, con quien ha disputado 18 partidos en lo que va de campaña, todos ellos como titular. Sus cifras son además muy destacadas, pues ya lleva seis goles y dos asistencias. El ferrolano fue incluso convocado con el primer equipo para la visita al Almería.



Su convocatoria daría poderío físico al equipo por banda derecha, donde en la eliminatoria de dieciseisavos frente al Sporting fue titular José Rey, que podría tener de esa forma el papel de revulsivo.



Y el otro que está teniendo muchos minutos en el Fabril y que puede echar una mano en esta ocasión es Pablo García (2008), quien está quemando etapas. El curso pasado se hizo con el lateral derecho del Juvenil A cuando aún estaba en edad cadete y este curso ha disputado diez partidos con el filial, cinco como titular. También ha sido citado por el primer equipo —seis veces— sin llegar a debutar.



Ante el Sporting jugó en su posición Mario Hermo (2006), habitual con el equipo de División de Honor, pero que ya ha disputado dos partidos con el Fabril este curso. Su caso es similar al del central Samu Fernández (2007) y al del centrocampista Álvaro Fraga, quienes pese a haber contado alguna vez para los equipos superiores, acostumbran a jugar con el Juvenil A.

Otras opciones

Capítulo aparte merece Manu Ferreiro (2006), también centrocampista y autor de un gol en la pasada eliminatoria. Su gran rendimiento ha llevado a Manuel Pablo a incluirlo en las últimas citaciones del Fabril e incluso alinearlo como titular frente al Valladolid Promesas. Este mismo fin de semana no jugó ante el Arosa en previsión de desplazarse a Santiago para participar con el filial. Pese a todo esto, lo normal es que sea uno de los once que partan de inicio en Lezama.



También podría jugar Rodrigue Dipanda (2006), extremo camerunés que se ha sumado a la disciplina recientemente y cuya presencia en el Fabril, con quien disputó un amistoso, está supeditada a su evolución.

“Ten un potencial enorme e imos elevar o seu tope. É dianteiro que corre, pero vainos aportar dinamismo en banda. Ante o Arosa fixo un gran partido e está aprendendo moi rápido tacticamente”, señaló su entrenador, satisfecho con su rendimiento en un partido en el que marcó su primer gol.

Precedente de la pasada temporada

Suele ser habitual que conforme van avanzando las rondas de la Copa del Rey Juvenil, los equipos tratan de presentar el mejor equipo posible con la idea de competir ante los grandes. No hay que irse muy lejos para ver el último precedente del Deportivo, que la temporada pasada se reforzó con el lateral derecho Álvaro Mardones y el delantero Kevin Sánchez —ambos nacidos en 2005—, quienes ya estaban en dinámica de Fabril, de cara a las eliminatorias de octavos y cuartos de final ante Las Palmas y Mallorca, respectivamente.



Esto mismo sucedió varios meses después, en la eliminatoria de Copa de Campeones frente al Sevilla, donde tanto Mardones como Kevin disputaron la ida y la vuelta de los cuartos de final.