YO JUGUÉ EN RIAZOR | Manchester United 1984-85

Cuatro ingleses, cuatro escoceses, un norirlandés, un irlandés y un danés. No es un chiste. Son las nacionalidades del once del Manchester United que jugó en Riazor ante el Athletic, en la lucha por el tercer puesto del Teresa Herrera de 1984. Cuando en España solo se permitían dos extranjeros, los equipos ingleses eran un crisol de nacionalidades ya que los británicos no computaban como foráneos.

1. Norman Whiteside. Dos años después de convertirse en el jugador más joven de la historia de los Mundiales, con solo 17 años y 41 días, fue el autor del tanto del único tanto de aquel partido. También fue precoz su retirada, ya que colgó las botas con solo 26 años debido a una grave lesión de rodilla. Desde entonces, ha trabajado como podólogo y con el club en las zonas VIP de Old Trafford.

2. Gary Bailey. El portero, que llegó a ser internacional inglés en dos ocasiones, creció y se formó como futbolista en la Sudáfrica del Apartheid. Pagó de su bolsillo el vuelo al Reino Unido para probar con los ‘Diablos Rojos’ y acabó jugando con ellos nueve temporadas y casi 300 partidos. Durante 25 años fue la cara televisiva de la Premier League en África y está casado con Michelle McLean, Miss Universo de 1992.

3. Graeme Hogg. Central escocés de la cantera mancuniana, jugó aquel Teresa Herrera con 20 años recién cumplidos. Abandonó el club cuatro años después con solo 83 apariciones ligueras y tuvo una carrera menor en Portsmouth, Hearts, Notts County y Brentford. En el conjunto de Edimburgo saltó a la fama por pegarse con su compañero Craig Levein en pleno partido de pretemporada.

4. Gordon McQueen. Uno de los símbolos de aquel United. Vigoroso central, también escocés, de 1,91 metros —su padre había sido portero en los años 40 y 50—, llegó del Leeds United en febrero de 1978 a cambio de medio millón de libras. Jugó 204 partidos con los ‘Red Devils’ y anotó 22 goles, cifra considerable para un defensa, hasta su despedida en 1985. Falleció en junio de 2023 a los 70 años.

5. Jesper Olsen. El pequeño extremo izquierdo de la ‘Dinamita Roja’ danesa fue uno de los tres fichajes de ese verano. Llegó procedente del Ajax a cambio de 350.000 libras. Desde hace más de veinte años vive en Australia, donde fundó una escuela de fútbol.

6. Alan Brazil. Otra de las incorporaciones del mercado estival de 1984, la más costosa. El United pagó 625.000 libras al Tottenham por sus servicios. Triunfó en el Ipswich —campeón de la FA Cup en 1978 y de la Copa de la UEFA en 1981— y jugó con Escocia el Mundial de España pese a la enorme competencia en la delantera ‘tartan’ en aquellos tiempos: Dalglish, Archibald, Jordan, McAvennie, Nicholas, Robertson, Sturrock... A pesar de su incipiente calvicie vino a Riazor con 25 años.

7. Mike Duxbury. Lateral derecho y algunas veces central, llegó a jugar para los Three Lions en diez ocasiones. Perteneció durante 14 temporadas al ManU (1976-1990), en las que ganó la FA Cup en 1983 y 1985, aunque desde 1986 su presencia prácticamente se limitó al conjunto reserva.

8. Gordon Strachan. El tercer fichaje, llegado del Aberdeen doce meses después de ganar la Recopa al Real Madrid, jugó cinco temporadas en Old Trafford. Diminuto —1,68 metros— peón de brega, siempre caído al costado derecho de la medular. Fue jugador del año 1992 en última Liga inglesa antes de la Premier, conduciendo al Leeds United al título junto a Eric Cantona. Entrenó a Celtic y selección escocesa. Ahora es director técnico del Dundee FC.

9. Bryan Robson. Apodado ‘Capitán Maravilla’, tardó poco en hacerse con la manija del equipo y del vestuario después de protagonizar un traspaso récord. El United pagó por él 1,5 millones de libras al West Brom en octubre de 1981, como exigencia de Ron Atkinson, el técnico que meses antes recorrió el mismo camino. Después de ganar tres FA Cups y una Recopa y tras 12 temporadas de rojo, formó parte del equipo que ganó la primera edición de la Premier (1992-93), el primer título liguero del club en un cuarto siglo. 13 campañas, 465 partidos y 100 goles con la camiseta ‘red’. Disputó tres Mundiales (1982, 1986 y 1990) con Inglaterra.

10. Remi Moses. Uno de los ‘Three Degrees’ del West Brom, el trío de raza negra que agitó el fútbol inglés a finales de los 70 junto a Brendon Batson y Laurie Cunningham. Una estatua junto a The Hawthorns, estadio del WBA, los recuerda. Fichó por el United un mes antes que Robson, por medio millón de libras. Las lesiones le obligaron a retirarse con solo 28 años, en 1989. Trabaja de agente inmobiliario y mata el tiempo libre como entrenador de hockey en línea.

11. Kevin Moran. Estrella del fútbol gaélico, recibió una oferta del United, en 1978, con 22 años, ya que también jugaba al fútbol en el Bohemians dublinés. En 1985 fue el primer expulsado en una final de la FA Cup. Después de diez temporadas, el central zurdo abandonó el United para venirse a España, donde militó en el Sporting (1988-1990).