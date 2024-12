YO JUGUÉ EN RIAZOR | Ajax 1996-97

Ajax y Juventus se miden, el 9 de agosto de 1996, en la segunda semifinal del LI Trofeo Teresa Herrera. Menos de tres meses antes, el 22 de mayo, protagonizan la final de la Liga de Campeones. Los italianos se imponen al Ajax en la tanda de penaltis (4-2). En un Riazor a medio reconstruir, el asunto va a mayores. La ‘Vecchia Signora’ arrolla a los pupilos de Louis van Gaal por 6-0. ¿Quiénes fueron los once titulares del goleado subcampeón de Europa?

1. Edwin van der Sar. Casi 300 partidos con el Ajax antes de irse, curiosamente, al rival de aquella tarde. En Turín no tiene éxito y se va al Fulham, desde donde da el salto al Manchester United. En Old Trafford gana cuatro Premier en seis temporadas y es el héroe en la final de Moscú ante el Chelsea, al parar el penalti definitivo de la tanda a Nicolas Anelka. En 2012 vuelve al Ajax como director de marketing y de 2016 a 2023 ejerce de director general.

2. Ronald de Boer. El gemelo ofensivo suma 284 partidos y 57 goles con el Ajax. En el mercado de invierno 1998-99 ficha, junto a su hermano, por el Barça, donde apenas dura temporada y media. Antes de colgar las botas juega cuatro temporadas en el Glasgow Rangers y otras cuatro en Catar, de jubilación dorada. Actualmente es técnico especialista de toda la estructura de cantera del Ajax.

3. Patrick Kluivert. Otro que no tarda en poner rumbo a la Ciudad Condal, donde sí triunfa. Autor del gol del título europeo de 1995 ante el Milan, los rossoneri lo fichan dos años después, pero no cuaja. En seis campañas en el Barça, hace 121 tantos en 257 encuentros, pero solo gana un título: la Liga 1998-99. Cuelga las botas en el Lille unos días antes de cumplir 32 años y de iniciar una ya extensa carrera en los banquillos, aunque no entrena desde su dimisión en el Adana Demirspor turco hace justo un año.

4. Eli Louhenapessy. Con solo 19 años es titular en Riazor y quizá aquel 6-0 pese en exceso en su carrera. Solo juega un partido oficial con el Ajax, que lo traspasa a un Udinese en el que no llega a debutar. Tras salir cedido a Genoa, De Grafschaap y Salernitana, en 2002, con 26 años, deja el fútbol profesional para jugar en categorías amateurs italianas –de dónde es su esposa– hasta los 40 y centrarse en su trabajo en una empresa de aluminio.

5. Márcio Santos. El central campeón mundial con Brasil dos veranos antes solo juega 25 partidos en dos temporadas en Amsterdam. Mediado aquel curso regresa a Brasil, a las filas del Atlético Mineiro, y ya no regresa a Europa después de haber triunfado en Burdeos y Fiorentina. En la temporada 2020-21 trabaja como coordinador de fútbol del Santos.

6. Arnold Scholten. El veterano del equipo, con 33 primaveras, cumple su segunda etapa en el club –144 partidos en total– tras un paso por el Feyenoord (1989-1995). Al acabar aquel curso se va a Japón, al JEF United de su paisano Jan Versleijen. Desde su retirada dirige siempre a equipos de fútbol formativo en Waalwijk, Den Bosch y Feyenoord, donde también entrena al equipo B.

7. Frank de Boer. El gemelo defensivo capitanea a la escuadra ‘ajacied’, en la que juega diez campañas y media y es una leyenda con 404 encuentros, cinco Ligas y una Champions. Después del Barça acompaña a su hermano en su despedida de Escocia y en su aventura catarí. Desde entonces se ha sentado en el banquillo, con seis campañas en el Ajax –cuatro títulos ligueros– y pasos por el Inter de Milán, Crystal Palace o selección neerlandesa.

8. Dave van den Bergh. El extremo zurdo firma por el Rayo Vallecano doce meses después de su primera visita a Riazor. Abandona las filas rayistas tres años más tarde para unirse al Utrecht y después se va a Estados Unidos, donde echa raíces y dirige a las selecciones sub-19 y sub-15. Ahora es asistente en los Portland Timbers.

9. Kiki Musampa. Otro con pasado español –Málaga y Atlético– que nunca llega a ser lo que promete. Abandona el fútbol en 2009 después de que el Metz desestime su fichaje tras un periodo de prueba.

10. Nordin Wooter. Cambia el Ajax por el Zaragoza, donde tampoco cuaja: 32 partidos en dos campañas. Juega en Inglaterra, Portugal, Grecia y Turquía antes de colgar las botas en Chipre con 31 años.

11. Mariano Juan. El ancla de la Argentina campeona mundial sub-20 en 1995 acaba de aterrizar en Amsterdam, donde apenas tiene oportunidades –21 partidos– antes de hacer las maletas dos veranos después. Un largo periplo en España le lleva a Getafe, Toledo y Leganés, donde cuelga las botas con 31 años en Segunda B.