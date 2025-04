El Joker, un goleador que da puntos

Los goles de Mario Soriano son sinónimo de puntos. Siempre que el Joker ha visto portería durante la temporada 2024-25, el Deportivo se ha llevado algún tipo de premio. En concreto, cuatro victorias y un empate ha registrado la escuadra coruñesa en los cinco partidos en los que ha mojado el mediapunta madrileño.



El futbolista de Alcalá de Henares se ha especializado en ser uno de los ‘desatascadores’ cuando los partidos se atragantan. Un rol que comparte con Yeremay, Mella o Ximo, quienes han salido al rescate en alguna que otra ocasión en lo que va de curso.



81 minutos habían transcurrido ya del duelo entre coruñeses y gaditanos sin que el bloque de Óscar Gilsanz consiguiera tomar la iniciativa. Sin embargo, el mediapunta se aprovechó de varios rechaces, recogió la pelota en la frontal del área y desde allí soltó un zapatazo para sellar el 1-0 de los herculinos.

Ganador de partidos

El madrileño ya se ha especializado en anotar desde larga distancia. Precisamente, su primera diana del curso también sirvió para firmar un triunfo por un gol y desde el balcón del área. Fue el pasado 11 de noviembre, frente al Eibar también en Riazor. En el minuto 91, recibió un pase de Yeremay tras un saque de esquina en corto de Lucas Pérez. No se lo pensó, armó su pierna derecha y mandó un misil imparable por la escuadra.



Cuatro jornadas después, en la decimoctava, el Joker volvió a ejercer un rol determinante de cara al resultado final. Era el 7 de diciembre. El conjunto deportivista recibió al Zaragoza. Los blanquiazules abrieron el marcador a los siete minutos gracias a un contragolpe lanzado por Lucas Pérez. El ‘7’ asistió a Yeremay, el canario disparó, la pelota se estrelló en el poste y Soriano se lanzó para coger el rechace y convertirlo en el 1-0. En el minuto 92, Francho igualó la contienda consiguiendo el 1-1, pero de nuevo un tanto del ‘21’ sirvió para sumar. En aquella ocasión, un punto.



A partir de ahí, las tres siguientes veces en las que el madrileño ha acertado de cara a portería, el Dépor ha terminado imponiéndose.



El 19 de enero, en el segundo duelo para los blanquiazules de 2025, el mediapunta apareció de nuevo para asumir un papel determinante en la visita de la escuadra coruñesa a Burgos. Justo cuando el cronómetro alcanzó el minuto 69, una gran acción individual de Ximo Navarro finalizó con un centro raso del lateral al punto de penalti, donde llegó Soriano en carrera para batir al portero Ander Cantero y darle los tres puntos a los herculinos.



El ‘21’ consiguió su cuarto gol de la temporada en la vigesimonovena jornada, el pasado 2 de marzo. Soriano abrió el camino de la victoria de los blanquiazules en el Carlos Tartiere frente al Oviedo en el minuto 23. Un cuarto de hora más tarde, Ilyas Chaira igualó el duelo, que se decantó del lado deportivista en el 91, gracias a un tanto de Ximo.



El madrileño convirtió ayer su quinto tanto en cinco partidos distintos para confirmar que cada vez que define de cara a puerta, los blanquiazules sacan un resultado positivo.



Soriano no solo firmó la diana de la victoria frente al Cádiz, sino que cuajó una muy buena actuación antes de que Gilsanz le diera descanso en el minuto 89 por Diego Gómez.



El de Alcalá de Henares tocó la pelota en 65 ocasiones. Acertó en 46 de los 53 pases que intentó, con un porcentaje de acierto del 87%. Además del disparo que acabó en gol, efectuó otro remate entre los tres palos y otro que no encontró el arco.

Alegría por su acierto

El héroe del duelo con los gaditanos no pudo ocultar su alegría en la sala de prensa por el gol que firmó.

“El partido ha sido muy igualado, el Cádiz ha tenido momentos, nosotros también hemos tenido minutos buenos, estaba siendo un partido igualado, de cero a cero, hemos tenido ocasiones, pero no han sido muy claras y al final ha sido un balón que me ha llegado el rechace, la he empalmado muy bien y contento”, manifestó el mediapunta sobre la diana que materializó ante el bloque que entrena Gaizka Garitano.



El futbolista madrileño aseguró estar “muy contento por la segunda victoria consecutiva” que ha firmado la escuadra coruñesa, tras el triunfo de la jornada anterior en A Malata frente al Racing de Ferrol.



El mediapunta dijo estar “contento por el partido del equipo y por cómo se ve” al bloque deportivista “con esa confianza”.



La victoria de anoche en el estadio de Riazor permite a los coruñeses mantener los nueve puntos de ventaja sobre el descenso y acercarse a seis del playoff de ascenso. El madrileño no renuncia a soñar con metas ambiciosas, aunque dejó claro que “lo primero es lograr el objetivo de alcanzar los 50 o 52 puntos lo más rápido posible”.



Soriano indicó que una vez que el equipo coruñés haya alcanzado esa cifra que se marca como necesaria para eludir el descenso a la Primera RFEF, es cuando deberán “ver las opciones” reales de pelear por una plaza del playoff.



“Por qué no ilusionarnos”, señaló el jugador deportivista.



El pasado 28 de marzo, en una entrevista concedida a DXT Campeón, Soriano reconocía que deseaba ser “más determinante”.



“Los números son importantes para mí, para mi futuro y para ayudar al equipo. Quiero ser más determinante a la hora de llegar al área, ser más decisivo para tener efectividad cuando tenga una o dos ocasiones… Estoy en ello, mejorándolo, y voy por buen camino”, indicaba el jugador.



De momento, ya ha dado el primer paso con esa diana materializada frente al Cádiz, la quinta en Segunda División con la escuadra deportivista. Unas cifras que confirman el peso del mediapunta madrileño en el ataque del conjunto blanquiazul, cuando aún restan ocho duelos más.



18 goles ha firmado ya el Joker con la camiseta del Deportivo. La primera campaña con el conjunto coruñés, la 2021-22, el madrileño consiguió cinco tantos, tres en la liga regular en Primera RFEF, uno contra el Linares en la semifinal del playoff de ascenso y otro ante el Albacete en la final. Al curso siguiente, consiguió ocho goles. Y en esta última temporada, en Segunda, lleva otros cinco.