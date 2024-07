Joaquín Caparrós: "La dirección deportiva del Dépor ha conseguido credibilidad con los resultados”

“Los entrenadores nunca se jubilan”, afirma Joaquín Caparrós (Utrera, Sevilla; 1955). El que fuera técnico del Deportivo entre 2005 y 2007 disfruta de un descanso, desde que finalizó su etapa como seleccionador de Armenia —cargo que ocupó entre marzo de 2000 y septiembre de 2022—, pero confiesa las ganas que tiene de sentarse en un banquillo de nuevo. Mientras, mata el gusanillo viendo “mucho fútbol” y estando “pendiente de los resultados del Dépor”.

En abril de 2019 le detectaron una leucemia linfática crónica, pero ha seguido haciendo vida normal. ¿Qué tal está?

Ahora tengo que pasar mis controles, pero ya está todo controlado y aunque tengo una enfermedad, hago mi vida. La prueba de que ya está todo superado es que posteriormente estuve entrenando. Volví al Sevilla y luego he estado tres años con la selección de Armenia. Ahora estamos esperando nuevos proyectos que nos gusten, no sólo a mí, sino también al cuerpo técnico porque tenemos cosas, pero no cuajan porque tiene que ser un proyecto que nos llene.

Veo que no se le quitan las ganas de seguir entrenando.

Para nada. Si hay una oferta interesante, no sólo para mí, sino para mi cuerpo técnico, adelante, porque los entrenadores nunca se jubilan. Nos retiramos y esperamos a que venga un proyecto interesante.

Más pronto que tarde, el Dépor va a estar donde le corresponde, que es en Primera División

¿Cómo se quita el gusanillo de los banquillos?

Viendo mucho fútbol. Además, ahora hemos disfrutado de la Eurocopa, de la selección, que ha hecho una competición fantástica y la prueba está en que hemos ganado el título muy merecidamente... Veo mucho fútbol, sigo al Dépor, me alegro de su regreso al fútbol profesional y estoy convencido de que más pronto que tarde va a estar donde le corresponde, que es en Primera División. Estoy pendiente de los resultados del Dépor, de la Peña de Santa Comba que lleva mi nombre y para mí el Dépor es un club muy especial.

Habla de la gran Eurocopa que ha hecho España, y eso que al principio no partía en las quinielas como favorita al título, con ese equipo tan joven.

Claro, es complicado, los equipos tienen que ir haciéndose poco a poco. El gran mérito de Luis de la Fuente es confiar en unos chicos que él conoce de las categorías inferiores, porque a la mayoría los ha tenido en categorías inferiores, en sub-17, sub-18, sub-15, sub-21, por lo tanto sabía cuál era el nivel de estos chicos y es un grupo que no solamente son compañeros, sino que son amigos, porque se conocen desde hace muchísimos años, cuando estaban empezando, y lo han culminado cuajando una Eurocopa espectacular.

El gran mérito de Luis de la Fuente es confiar en unos chicos que él conoce de las categorías inferiores, y lo han culminado cuajando una Eurocopa espectacular

¿Qué es lo que más le ha gustado de España?

Que somos un equipo, sin fisuras, muy equilibrado, físicamente muy bien dotado. Éramos un equipo como tal y eso ha hecho que las grandes individualidades que tenemos destacaran al máximo.

Ha dirigido casi 700 partidos (510 en Primera, casi 100 en Segunda, Europa League, Intertoto...) ¿Cómo se aguanta tanto tiempo ahí arriba?

Porque ser entrenador es vocacional y significa que te gusta y te ilusiona. Yo sigo teniendo la misma energía y la misma pasión que cuando empecé. Siempre la he mantenido y el día que sienta que me falta eso, diré, hasta aquí he llegado. Pero como sigo con esa energía y esa pasión, han llegado proyectos, pero que no nos han llenado y por eso hemos dicho que no, pero yo realmente disfruto con el fútbol.

Con tantos jugadores que ha tenido a su cargo, ¿quién le ha dejado más boquiabierto?

He tenido la suerte de dirigir a muchos futbolistas. En el Dépor entrené a auténticos cracks y luego en el Sevilla, igual. He tenido la suerte de entrenar a seis campeones del mundo y a muchísimos chicos que han salido después, tanto en el Dépor, como en el Athletic, el Sevilla y en otros equipos. Sí que recuerdo a futbolistas de la época del Dépor, porque había muchísimo talento.

Sigo teniendo la misma energía y la misma pasión que cuando empecé

¿Con qué se queda de aquellas dos temporadas como entrenador de la escuadra blanquiazul?

Con muchísimas experiencias, con unos futbolistas con muchísima calidad. Eran años complicados porque veníamos de la famosa reconversión, porque el Dépor venía de época de Champions y tuvimos dos años que quedamos en mitad de la tabla, pero, claro, no se estaba acostumbrado a ese tipo de situaciones, que tuvimos que tirar de gente joven como Arbeloa, Filipe Luis, Rodri, Arizmendi... tiramos de chicos de la cantera, mezclando a jóvenes con veteranos, pero ya estaba el club en una fase que se veía que tenía que ir más despacio.

¿Siente que en A Coruña no se reconoció realmente su mérito, precisamente al coger un equipo en transición, que venía de su época más dorada?

Bueno, hay de todo. Siempre me encuentro con deportivistas por donde voy y recuerdan aquella época. Jugamos una semifinal de Intertoto, jugamos una semifinal de la Copa del Rey y después salieron jugadores con los que el club se pudo beneficiar económicamente, pero esas son las trayectorias que tienen los clubes y uno va haciendo su trabajo como puede. Lo que sí me agrada es el ascenso del Dépor y que esté a un pasito de donde le corresponde, que por ciudad y por su nivel futbolístico, tiene que estar en Primera División.

Entrené al Dépor en años complicados, en la famosa reconversión, porque venía de época de Champions

Resalta ese ascenso del Dépor a Segunda, que no fue fácil, porque cerró la primera vuelta a diez puntos del líder y fuera del playoff, pero la segunda vuelta fue espectacular.

Es que en el fútbol hay que confiar. Hay que darle mérito a los gestores y a la dirección deportiva, porque confiaban. Si tu confías en un proyecto, hay que mantenerlo, porque los proyectos se hacen y se planifican en mayo, pero se consiguen a mediados de junio. Confiaron y ahí está el resultado. Ahora, hay que ser conscientes de que la temporada que entra va a ser difícil porque la Segunda División es muy complicada, pero seguro que estarán haciendo las cosas bien, y que para el curso siguiente estén donde les corresponde.

Como comenta, aguantaron a Imanol Idiakez, pese a los resultados de la primera vuelta, y se logró esa reacción.

No es fácil tener esa paciencia en el fútbol, pero para eso, los que tienen que tomar decisiones, que es el Consejo de Administración y la dirección deportiva, creyeron que era la persona idónea e insisto en que ahí están los resultados.

¿Qué le pareció ese final de película con Lucas Pérez como autor del gol del ascenso blanquiazul, tras haber dejado el Cádiz, en Primera División, para rescatar a su Dépor de la Primera RFEF?

Cuando un jugador tiene las ideas claras y es consecuente con lo que desea hacer, obtiene su resultado. Él tenía muy claro que quería pasar de la Primera División para jugar en el Dépor, que estaba en Primera RFEF, que no es fácil. Para tomar esa decisión tiene que ser porque sientes los colores o porque le ilusiona el proyecto, y ahí está el resultado final, con ese ascenso al fútbol profesional.

El equipo coruñés mantiene el bloque del pasado curso, vuelve Mario Soriano, ha fichado a Luis Chacón y Petxarroman, interesa Sergio Escudero... ¿Le gusta el equipo para competir en Segunda?

Por supuesto, pero lo más importante es que el deportivismo confíe en la dirección deportiva porque ha conseguido credibilidad con los resultados de la temporada. Ellos saben lo que necesita el equipo, lo que necesita el entrenador y lo que le puede ayudar, y por tanto, las incorporaciones van a hacer crecer al equipo, lo van a mejorar. Cierto que la categoría es difícil, muy exigente, pero para eso están la dirección deportiva y su entrenador, que están incorporando jugadores que creen que van a ayudar a hacer mejor al equipo.

Cádiz, Almería, Granada, Racing, Zaragoza, Dépor, Málaga... Tenemos una Segunda repleta de clubes históricos.

Sí, una Segunda muy bonita, con partidos que podrían ser de Primera División. Por lo tanto, a disfrutar, que el estadio va a estar hasta arriba. Me consta por la peña, por la gente de Santa Comba, por mi amigo Fernando Blanco, que me habla del ambiente que hay. Mucha gente me comenta el ambientazo que hay en Riazor y la ilusión que hay en la ciudad y en toda la provincia y que tienen ganas de que empiece esta temporada, con ese regreso al fútbol profesional.

Lleva muy buen camino; es normal que la afición se ilusione y es bueno

En una semana de campaña de socios, ya han renovado más de 12.000.

Esa es buena señal y con esa fuerza y esa inercia que tiene, hay que dejar trabajar al entrenador y a la dirección deportiva, que seguro que van a hacer un equipo súper competitivo para la Segunda División.

Que la afición ahora sueñe con el ascenso también a Primera ¿es positivo o un error?

El Dépor lleva muy buen camino y es lógico que la afición y la gente se ilusione. Otra cosa son los profesionales, que son los que tienen que gestionar y saben que hay que ir cimentando bien todas las bases para que el momento, si llega, que ojalá llegue, sea la consolidación ya en la Primera División. Pero es normal que la afición se ilusione y es bueno.