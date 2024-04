Javier Rey: “Nos llevamos el premio en el descuento”

El entrenador del Arenteiro, Javier Rey, admitió que sería difícil para él olvidar el empate cosechado en Riazor.



“El punto de hoy es la guinda a la temporada. Nos vamos a acordar siempre de este partido, ante todo un Depor, 30.000 personas, irrepetible... Nos llevamos el premio en el descuento, supimos sufrir, fuimos valientes y arriesgamos. Felicitar a todos, en especial a Diego Rivas, es amigo personal y lo primero que pensé fue en darle un abrazo. Para mí, el mejor del Arenteiro”, dijo.



Admitió que “en la primera (parte) el Depor es superior, nos marca en el 15, es un golpe muy duro, tienen ocasiones puede aumentar la ventaja, pero nos sostiene Rivas”. Con la entrada de Cardero declaró que comenzaron a “encontrar pases por dentro, ventajas... Los primeros minutos de la segunda parte fuimos mejores, pero cuando mejor estábamos mete un un golazo Villares. Cuando parecía que íbamos a tirar la toalla este equipo tiene orgullo y compite hasta el final. El Depor, con los cambios, tuvo más energía y en el tramo final arriesgamos, con defensa de tres, tuvimos dos córners seguidos y tuvimos el premio en el 94 y un valioso punto ante nosotros”, resumió.



Al ser preguntado, admitió que Rivas no jugará más y que su arquero es Brea: “El portero del Arenteiro es Pablo Brea. No pudo jugar por circunstancias y Diego ha hecho un esfuerzo brutal. Descolgar guantes y botas no era plato de buen gusto, no lo hace casi nadie. Hay que tener valor y profesionalidad para ponerse de portero en Riazor, pero en el próximo partido estará Pablo Brea”.



A pesar del empate ve al Depor campeón y así se lo deseó. “El Deportivo va a conseguir el objetivo del ascenso, es el más fuerte de la categoría. Le deseo la mejor de las suertes al Depor y al deportivismo", zanjó.