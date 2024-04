Idiakez: "Cuando te marcan en la última jugada no te vas contento”

El técnico del Deportivo, Imanol Idiakez, reconoció el fastidio de haber perdido ante el Arenteiro dos puntos en el descuento. “Cuando te marcan en la última jugada contento no sales, pero más convencido que nunca de lo que hace el equipo. Mejor en la primera (parte), en la segunda nos ha costado coger el balón y en esa última jugada ha habido muchas cosas. No puedo reprochar nada a los chavales, se han pegado una paliza, una pena por la afición, pero quedan cuatro partidos”, aclaró.



Comentó que se habían medido a un equipo “alegre, sin presión”, que contaba con “buenos jugadores, que han decidido jugar y muy sueltos”.



Aunque reconoció que les costó “ajustar la presión, también hubo situaciones de transición para cerrar el partido. “No hicimos el tercero y con el 2-1 se queda abierto, pasa esa jugada y recuperarse y a Sestao”.

Lamentó que ambas dianas llegaron tras sendos córners, donde el Depor no suele sufrir: “Analizaré y miraré donde ajustar cosas, no es habitual que nos hagan goles a balón parado, nos han peinado dos balones seguidos delante y tendremos que analizarlo”.





Sin reproches



Reconoció que a veces el deporte tiene estas cosas y que se había escapado por poquito la victoria. “El fútbol es muy cabrón y tenemos unos rivales que tienen su nivel y hay que pelearlo cada día. Pero, sin reproches al trabajo de los jugadores, a la afición, espectacular. Queríamos los tres (puntos) pero solo pudo ser uno, recuperarnos para Sestao. Te vas a casa más fastidiado pero convencido del camino del equipo”, argumentó.



Volvió, además, a poner en valor la segunda vuelta del Depor, que no ha perdido y se mantiene invicto. “Está siendo una segunda vuelta espectacular del equipo. No podemos quejarnos, sé que todo el mundo quiere que ascendamos cuanto antes, pero con ascender nos llega”, incidió el míster, que explicó que la entrada de Paris, al que elogió, por Ximo, fue debido a que el granadino “no tuvo las sensaciones que queríamos y no estaban en condiciones”. Cree que, a pesar de perder dos puntos al final, el Depor es un equipo fuerte a nivel mental. “Venimos de tocar el infierno toda la primera parte, se ha hecho fuerte el equipo creyendo en sí mismo, con resiliencia. Se irán fastidiados (los jugadores) pero el martes volvemos a entrenar y a por todas en Sestao”, zanjó.