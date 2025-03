La injusticia asumida por Gilsanz

Óscar Gilsanz, entrenador del Deportivo, reflejó sus sensaciones previas al enfrentamiento de este viernes ante el Córdoba en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

Un encuentro que llega después de que su conjunto alcanzase tres puntos de oro el pasado fin de semana en el Carlos Tartiere ante uno de los gallitos de la competición, el Oviedo. Un test de calidad que el Dépor ha superado con creces.

Partido ante un Córdoba enrachado en Riazor: Un partido importante como todos porque el Córdoba viene en un momento muy bueno y nosotros trataremos de seguir siendo competitivos, intentaremos hacer un buen partido porque lo importante es el rendimiento estable que buscamos en el equipo. Que seamos capaces de jugar un buen partido, al Córdoba le gusta tener la posesión del balón, con unos automatismos ofensivos muy trabajados y creo que a nivel defensivo nos va a obligar en la salida del balón porque presiona hacia adelante. Veremos lo que nos depara el partido pero estamos con ilusión y muchas ganas, trataremos de canalizar todo esto.

Un rival que propone y que puede dejar espacios a la espalda: Bueno, eso nunca se sabe; es cierto que el Córdoba es un equipo muy propositivo pero cuando el rival te dificulta el hecho de llevar el control del partido te generan situaciones y estás incómodo. Se parecen muy poco Almería y Córdoba, son muy diferentes en cómo se estructuran a nivel defensivo y en cómo construyen sus ataques. Hicimos un gran partido contra un equipo menos propositivo como el Huesca pero también ante el Oviedo, que tenía una media de 52 o 53% de posesión y lo dejamos en un 42%.

Situación de la plantilla: En principio las bajas son las mismas que la semana pasada, tenemos a Escudero y a Juan Gauto, que será baja unas semanas. El resto contamos con ellos, no hay ningún problema con ellos, aunque tuvimos que ajustar las cargas.

Carga de trabajo en una semana corta: Ajustamos las cargas, los días de entrenamiento, sabemos el calendario que tenemos y debemos ajustar las cargas en los días adecuados.

Fútbol los viernes: A mí siempre me gusta jugar, no me preocupa el día. Somos profesionales y tenemos que adaptarnos a jugar cualquier día. El problema ahí es más para los aficionados, que se desplazan y salen de trabajar. Para el profesional es independiente; si ganamos nos vendría muy bien porque tendríamos un fin de semana de tranquilidad.

Llamamiento a la afición ante el Córdoba: Nuestra afición siempre responde, no hay que hacerle peticiones, vamos a tener como siempre el apoyo de Riazor. Estamos en un momento en el que el equipo sintoniza con la gente con nuestro esfuerzo, estamos compitiendo en cualquier situación, ese es el camino y esperemos que nuestra gente nos va a exigir ese esfuerzo, ese trabajo y esa ilusión. Trataremos de sacar ese fútbol que tenemos dentro y adaptarnos a lo que nos pide cada partido. Si alguien responde siempre en este club es Riazor.

Aspiraciones del equipo: Sigo pensando exactamente lo mismo, lo único que me preocupa es el Córdoba y mi equipo, seguir creciendo en el rendimiento y en la estabilidad, ser un equipo fiable en cualquier situación es lo único que me preocupa, ya vengamos después de una victoria o de un empate. Lo importante es la estabilidad y ser capaces de competir, de hacer un buen fútbol para que la gente esté orgullosa de nosotros.

Estado de Yeremay: Lo veo bien, está tranquilo, las molestias que pueden ir teniendo todos los jugadores forman parte del día a día; es su primer año en el fútbol profesional pero no solo el suyo sino que también el de muchos jugadores que están en el equipo. Están respondiendo bien y creo que también a nivel colectivo vamos un poco a más y eso es más importante que el hecho de que un jugador esté mejor o no.

Secundarios como Hugo Rama o Diego Gómez con minutos: El entrenador no está siendo justo con los entrenamientos de los que menos juegan, el nivel de los que menos están participando es excepcional y el entrenador le está devolviendo menos minutos de los que merecerían. La plantilla es más larga pero la profesionalidad de este grupo está a prueba de cualquier situación.

Tosic y Genreau: Muchas veces la adaptación y los minutos de juego de cada uno depende de la posición, de la interpretación del juego en cada demarcación; la adaptación tanto de Nema (Tosic) como de Denis va por buen camino y ellos han sido muy bien recibidos por el grupo. Entrar en el equipo está caro en general porque el grupo está teniendo un buen rendimiento y todos hacen méritos para entrar. Poco a poco se verán otros futbolistas, no es que estemos esperando una adaptación, toda la gente está a buen nivel, elevando el nivel de rendimiento del equipo para que sea más difícil entrar. Estamos muy satisfechos del trabajo que están haciendo.