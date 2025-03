Gilsanz: "El gol lo mete Ximo, pero es un gol de los 2.000 aficionados"

Óscar Gilsanz, entrenador del Deportivo, se mostró satisfecho por la victoria obtenida en el Carlos Tartiere ante un Real Oviedo que estaba invicto en 2025 y recalcó la importancia de seguir construyendo un rendimiento estable más allá de los resultados de cada semana.



Valoración del partido tras un gol 'in extremis': "El gol en el descuento lo mete Ximo, pero es un gol de las 2.000 personas que estaban en el campo. La victoria es del equipo, pero la afición tuvo mucho que ver. No nos cansamos de adjetivar a nuestra gente. Me gustaría aprovechar la primera pregunta para decir que esta victoria es de ellos, y después del equipo. En un campo muy difícil, había que competir, tratar de tener el balón y que el rival no llevase la iniciativa. Hubo alternativas para los dos. Los dos equipos nos teníamos que juntar para defender el juego del rival. Es una muestra de que el equipo cree que es capaz de competir ante cualquier rival, en este caso ante un gran candidato al ascenso. El Oviedo nos generó alguna situación, no digo ocasión, con los centros laterales, pero estuvimos bien. Fue un partido muy completo que indica la madurez del equipo y esa estabilidad en el juego".



Valor añadido del resultado: "Siempre hablo del rendimiento del equipo porque el rendimiento no hubiese cambiado si en esa jugada final no hacemos gol. A veces el marcador se decide por detalles tan pequeños, que hay que buscar un rendimiento homogéneo que se alargue en el tiempo. El partido se decide en pequeños detalles también por ese hambre que tiene el equipo. La victoria refuerza el creer en lo que estamos haciendo a un grupo que está feliz ahora en el vestuario. Se merece algo así".



¿Estabas satisfecho antes del 1-2?: "Uno siempre piensa que se puede ganar. Cuando marcas en el descuento, tienes ese subidón, pero siempre hablo del rendimiento a nivel global. Si no eres capaz de ganar, habrá que valorar el punto, pero el fútbol tiene estas cosas. Tuvimos mucho balón, por momentos intentamos atraer al rival y en otros tuvimos que meternos atrás. Fue un partido muy bonito para los entrenadores. Si unos momentos antes del gol, un centro del Oviedo lo remata Alemao, a lo mejor nos cambia la cara. Por eso buscamos un rendimiento global del equipo, algo más grande que un robo que acabe con los tres puntos".



Acción de pizarra en el gol de Soriano: "Sí. Quiero poner en valor el trabajo del staff. El que sale aquí soy yo, pero el trabajo detrás de las lonas los recompensa a ellos".



Estado de Ximo Navarro: "Además está teniendo un gran protagonismo en el juego de ataque. Está con confianza y estamos viendo a un Ximo con rendimiento espectacular. Es para felicitarlo".



Cambio de José Ángel y entrada de Hugo Rama: "Sobre el cambio de José, él hace una carrera con Alemao en una situación en la que acaba bastante cansado y nota alguna molestia. Él quería seguir, pero no podíamos exponernos. Y después, lo de Hugo es muy sencillo. Los minutos de hoy, tras muchos partidos sin minutos, es recoger lo que siembra en Abegondo. Está teniendo un nivel muy alto en los entrenamientos. En esos últimos minutos, donde se puede decidir por detalles, vimos que Mario andaba un poco más cansado y buscamos los complementos que nos da Hugo: un pase decisivo, un balón parado... Fue una oportunidad que se ganó él solo".