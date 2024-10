La igualada dejó a Yeremay "mal sabor de boca"

Yeremay, uno de los jugadores más destacados del Deportivo en el empate sin goles ante el Málaga en Riazor (0-0), analizó un encuentro en el que se quedó con “mal sabor de boca”.

“Hemos tenido ocasiones para ganar el partido, pero hay que seguir, esta competición es muy complicada y hay que seguir”, afirmó el extremo, que relató una de las últimas ocasiones del partido: “Una última oportunidad que le doy a Lucas, que es raro que el falle una de esas, pero esto es así y seguro que en el próximo partido la va a meter”.

Por otro lado, Yeremay analizó su condición de mejor regateador de Europa. “Te comparan con jugadores que no tiene sentido, supero rivales en Segunda División, sí que lo estoy haciendo, pero que me comparen con jugadores como Mbappé y Lamine Yamal es absurdo. Tengo los pies en el suelo y eso no me lo creo, porque es mentira. En esta categoría sí que estoy haciendo las cosas bien, pero que digan eso no es así”, indicó.