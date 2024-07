Idiakez: "Podemos pasar la mañana o entrenar"

“Señores, comunicación. Tenemos que radiarnos las cosas, dónde está mi rival, izquierda o derecha. Podemos pasar la mañana o entrenar”, exclamaba Imanol Idiakez durante el entrenamiento de este viernes en Abegondo.



El técnico vasco, muy activo ya en las sesiones de la campaña pasada, no quiere que sus pupilos se relajen y exige activación desde el minuto uno. Durante una tarea de posesión, los jugadores tenían que, en función de la ocupación de espacios, moverse y ocupar otros, pero el preparador tenía que hacer un inciso al no estar satisfecho con el desempeño de sus futbolistas.

Los detalles y ‘de verdad’



El míster ya hacía hincapié el curso anterior en lo fundamental de los “detalles” y en entrenar de forma intensa, para poder luego replicar lo trabajado durante la semana el fin de semana en la competición. “La importancia de los detalles, la distancia (con mi compañero) y el aparecer (ofrecerse en los pases)”, exigía durante un momento del entrenamiento.



También quería que sus jugadores tratasen de deshacerse de las marcas y recibir libres. “No vale venir de mentira, vengo a encontrar, me están apretando el culo”, decía el míster.

Cuidado con las pérdidas



El Dépor fue la temporada pasada un equipo que gozaba del dominio del esférico, contaba con altos porcentajes de posesión y cuando robaba presionaba alto para recuperar.



Lo pasaban peor los blanquiazules cuando perdían la pelota y con el objetivo de minimizar las pérdidas Idiakez pedía precisión en los pases, hacerlos en el momento exacto y un buen uso del ‘spacing’.

“Es importante el ‘timing’, sino me la roban. No me puedo parar aquí, que me la roban, que vengo con marca”, exclamaba en otro receso del entrenamiento, en el que hubo una parte de tareas de posesión y fútbol de once contra once.



En ese ejercicio pedía a los mediocentros “trabajar bien las espaldas” y contundencia a los centrales, además de “altura y seguridad”.



Poco se pudo sacar ayer en limpio del posible once que puede alinear el Depor en su primer test, el próximo martes 23 en O Couto ante el Ourense CF. En la tarea de fútbol, con Germán Parreño y Eric Puerto bajo palos, el cuerpo técnico mezcló a titulares y suplentes. No obstante, parece claro que la posición de Luis Chacón será más en la banda, como volante y alternativa a Yeremay, por la izquierda.



En la derecha, ante la ausencia de David Mella, disputando el Europeo sub-19, estuvo Berto Cayarga.

La mediapunta fue territorio de Mario Soriano en un equipo y de Hugo Rama en el otro, mientras que en punta de ataque ejercieron Iván Barbero en un conjunto y en el otro el fabrilita Martín Ochoa.