Idiakez se despide del Dépor: "Desde noviembre sabía que este momento podía llegar"

Imanol Idiakez se despidió del Deportivo a través de una carta abierta en la que destaca los quince meses que estuvo en el banquillo coruñés como "muy intensos, llenos de experiencias al límite, algunas muy duras y otras maravillosas". El ya exentrenador blanquiazul quiso tener palabras de agradecimientos con todos los estamentos del club que le acompañeron en su etapa en el Dépor, aunque no mencionó ni a Massimo Benassi, consejero delegado y director general, ni a Fernando Soriano, directo de fútbol.

"He tenido la oportunidad y la suerte de conoceros, de acercarme a este sentimiento único, de disfrutarlo en su máxima expresión y de poder vivir en primera persona lo que es el Dépor, de aquí en adelante nuestro Dépor", comenzó Idiakez un comunicado donde mostró su gratitud a los empleados de la entidad herculina.

Idiakez se dirigió especialmente a sus jugadores para darles las "gracias en mayúsculas". "He disfrutado como un enano viendo cómo os convertíais en un equipo, cómo los valores que compartimos se hicieron vuestros y cómo los defendisteis hasta conseguir el objetivo. Estoy seguro de que el éxito es vuestro destino por cómo recorréis el camino. Grazas a mis capitanes, sin vuestra guía hubiera sido imposible", recalcó el técnico.

Por otro lado, el preparador donostiarra reconoció "desde noviembre del año pasado sabía que este momento podía llegar", en relación a su destitución. "He intentado alargarlo lo máximo posible con la ilusión de ayudar al Dépor a salir del barro", indicó Idiakez, quien consiguió ascender al Deportivo tras cuatro años de calvario en la tercera categoría del fútbol español.



Además, Idiakez agradeció el respaldo de Álvaro García Diéguez, expresidente del club, y Mercedes Cernadas, exdirectora de comunicación, en los momentos delicados de la pasada campaña. "Imposible no acordarme y dar mil grazas a Álvaro García y Mercedes Cernadas por su apoyo en aquellos momentos, por convertir junto a los jugadores la piña en algo compartido por todos los coruñeses y deportivistas y por haber creído en mí en todo momento", aseguró.

Por su parte, Idiakez también tuvo palabras de agradecimiento a Juan Carlos Escotet y Michelle Clemente Escotet por la "apuesta por devolver al Dépor al lugar que se merece y por el esfuerzo económico y personal". "Estoy absolutamente convencido de que lo conseguiréis. Ojalá además de los éxitos deportivos podáis llenar el club de personas con valores que hagan sentirse orgullosos y orgullosas a todos los y las deportivistas", destacó el técnico vasco.

Asimismo, Idiakez también se quiso acordar de la afición blanquiazul. "Grazas desde el fondo de mi corazón a la afición del Dépor. Por cada partido en Riazor, por cada salida hasta los lugares más remotos, por haberos dado a todos una lección de sentimiento en los peores momentos, por haberme hecho sentir un deportivista más, por todo el cariño que he recibido, por este amor y este sentimiento infinitos que se me ha quedado dentro", apuntó.

Por último, Idiakez admitió que se marcha del Dépor "con la pena de no haber podido terminar" su trabajo. "Estoy absolutamente convencido de que íbamos a revertir la situación como la temporada pasada, pero "me voy" con el honor de poder decir que me habéis hecho sentir un de vós".



Carta abierta de Imanol Idiakez al completo: