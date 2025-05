Hugo Torres: "La temporada que hemos hecho no se merecía este final, pero son cosas del fútbol"

Hugo Torres, capitán del Dépor Juvenil de División de Honor, resumió el sentir del vestuario tras la derrota contra el Betis en las semifinales de la Copa de Campeones: "Obviamente estamos jodidos, perdón por la palabra. También estamos orgullosos de este equipo, ellos han sido mejores pero nosotros hemos dado la cara. Estoy orgulloso de que aunque el resultado fue abultado seguimos dando la cara. Hemos conseguido quedar entre las cuatro mejores canteras de España y cabeza arriba", argumentó.

El encuentro tuvo un ritmo frenético pero en el intercambio de golpes los coruñeses salieron peor parados: "Empezamos muy bien el partido, pero después del 0-2 nos metieron un gol muy rápido y luego tuvieron mucha efectividad. Son cosas del fútbol y a veces las cosas no salen como uno quiere. El fútbol ha sido injusto con nosotros, pero hay que pensar en lo conseguido en esta temporada, que no es fácil. La temporada que hemos hecho no se merecía este final. En cada partido de la temporada hemos dado nuestro máximo y hemos hecho muchas cosas bien. Ahora, cabeza alta y a seguir todos juntos".

Asimismo, admitió que el rival había sido mejor: "Ellos son un gran equipo, con buenos jugadores y se ha visto en el campo. El equipo no ha hecho un mal partido pero ellos han tenido mucha efectividad y en el fútbol eso decanta los partidos", subrayó.

Tuvo que lidiar con Pablo García, que finalmente llegó a tiempo, después de estar el miércoles con el primer equipo en el final de la Liga Conference: "No teníamos ni idea de si iba a venir o no. Es un gran jugador, si no no habría debutado con el primer equipo, no estaría ayer (por el miércoles en la final".