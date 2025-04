Hugo Rama: "Si no se confió en mí fue cosa del míster y no del club"

"No es sorpresa para nadie que no es una temporada fácil para mí. Me encuentro bien, con fuerzas para seguir, sobre todo con el apoyo del club y de mis compañeros. Lo más importante es tener el apoyo y cuando salgo, a hacerlo con las mejores sensaciones que pueda y con las ganas posibles", inició Hugo Rama este miércoles una rueda de prensa que sonó a despedida. El centrocampista de Oroso finaliza su contrato el próximo 30 de junio y, teniendo en cuenta su poca participación en el equipo, casi testimonial, lo normal es que en verano cambie de destino, a pesar de que subraya una y otra vez que "estoy donde quiero estar" y jugar en el Dépor es un sueño para él.

Temporada:

"El año pasado acabé lesionado y estuve todo el verano trabajando para que fuera una buena temporada, pero al final no se confió en mí y creo que había hecho una gran pretemporada, pero al final no se contó conmigo, pero no perdí las ganas de hacerlo bien porque estoy donde quiero estar".

Permanencia:

"Es un momento que todos queríamos conseguir, la salvación lo antes posible. Creo que no está conseguida, pero estamos cerca de conseguirlo. Teníamos la ilusión de acabar lo más arriba posible, pero solo pensamos en ganarle al Racing. En los partidos de casa nos costó un poco más, pero acabar de la mejor manera, en el mejor puesto posible".

¿Posibilidad de haberse ido?

"En verano en ningún momento se me dice nada de salir, sino todo lo contrario. Sí que cuando está Imanol, la pretemporada la hago de '8', que es una posición en la que me encuentro súper cómodo y confiaba en jugar, no como titular porque Villares lo está haciendo súper bien, pero sí para ponerme en algún partido. Pero en ningún partido he jugado de '8', ni la pasada temporada ni esta".

¿Pensó en salir alguna vez?

"No. Es verdad que estoy triste por no jugar, pero estoy donde elegí estar, con todas las consecuencias y hasta que se acabe mi contrato, tenía claro que no me quería ir de aquí".

Recta final:

"Todo futbolista quiere participar todos los días. Somos muy egoístas en querer jugarlo todo. Estoy contento de poder salir al campo. Cada vez que salgo a Riazor es una felicidad y solo pienso en estos partidos que quedan, disfrutar lo máximo y hacerlo lo mejor posible".

Suena a adiós:

"No lo pienso porque intento disfrutar cada día que vengo a Abegondo y cada partido que tenemos en Riazor, y ojalá esté mucho tiempo pero sé que no es una situación fácil".

Lesión:

"Creo que, sobre todo, no tanto injusto, porque cada entrenador tiene sus ideas, pero sí que muchas veces, sobre todo al principio de año, la situación en el equipo no fue la idónea y poder buscar algún cambio o hacer algo, pero no sentí que tuviera la confianza del míster. No quiero darle vueltas porque es algo que no depende de mí".

Respaldo del club:

"Sinceramente, en ningún momento a mí no me fueron sinceros. Siento el apoyo del club, de cualquier miembro de las altas esferas. En ningún momento no me sentí apoyado, sino todo lo contrario. Si no se confío en mí fue cosa del míster y no del club".

¿Arrepentimiento por venir?

"Me da pena porque los momentos como el ascenso es por lo que yo vine y era cumplir un sueño. Siento que tenía que tomar esa decisión, era el momento y no pienso para nada en el no jugar porque fui yo quien decidí venir, quien decidió seguir aquí cuando no jugaba y decir lo contrario sería tirar piedras para matarme".

Rendimiento:

"La sensación agridulce es que creo que podía haber hecho mucho más de lo que hice, pero creo que no tuve todas las oportunidades que creía que podía tener y cada vez que salgo al campo es estar con la camiseta que siempre deseé jugar y estoy motivado y feliz por poder disputar al menos unos minutos en cada partido".

Algo más de participación en el tramo final:

"Es lo que intento, intentaría cambiarlo ahora, pero si me hubieran dado la oportunidad en enero o febrero, también lo habría intentado igual. Llevo todo el año preparándome para rendir lo mejor posible".

Motivación para los partidos que quedan:

"Si ves los partidos que quedan, son muy bonitos para jugar. En ningún momento miramos para arriba o para abajo. Son partidos súper bonitos y la motivación es ganar cada semana y vamos con esa idea".

¿Quién te llamó cuando fichaste por el Dépor?

"Hablé con todos, pero el último día hablé con Massimo. En mi cabeza ya tenía la idea de no ir para otro lado más que aquí, convencido estaba, pero acabó de convencerme Massimo para tomar la decisión y en dos horas estaba en A Coruña".

Racing de Santander y candidatos al ascenso:

"El equipo más bonito de ver o que creo que mejor tiene pinta que va a acabar el año es el Elche, pero el Racing me gusta mucho porque es un equipo muy valiente, con jugadores con calidad arriba. Creo que es un equipo muy bien trabajado, que tienen un entrenador que lleva años con ellos y se nota que pueden ascender directos".

Gilsanz, renovación:

"Creo que es un entrenador que mejor que nadie entiende lo que es la casa, la cantera, lo que significa el Dépor en A Coruña y no sé si va a continuar pero sí lo vería para continuar aquí porque sabe lo que es el Dépor y la gente se ve representada con él".