Hugo Rama: "Disfruto mucho del día a día, de mis compañeros"

Hugo Rama, autor del tanto del triunfo ante el Cornellà, afirmó estar feliz por el buen momento que atraviesa. "Estoy tranquilo, sé de lo que soy capaz. Estoy super feliz con el equipo, son todos unas máquinas, tenemos claro nuestro objetivo y feliz por ellos", indicó.

Reconoció que ante la falta de minutos había dialogado sobre ello con Imanol Idiakez. "Lo hablé con él, nunca quizá estuve tanto tiempo sin jugar, pero disfruto mucho del día a día, de mis compañeros. Cuando estaba mal me apoyaron y espero seguir aportando todo lo que pueda", deseó.

También puso en valor el gran nivel del equipo. "Cuanto más difícil le sea al míster escoger el once mejor para todos. Deseamos mucha gente de la casa el 27 de mayo poder celebrarlo (el ascenso) y estamos todos a una", aclaró.

Admitió que le dio pena no lograr ese segundo tanto que habríad dado tranquilidad. "Hablaba con el míster y con Mario (Gibanel, el segundo de Idiakez), que no puedo hacer eso. Me voy con una sensación agridulce porque pude meter uno o dos más", comentó, añadiendo que el hecho de que esté marcando es también "gracias al trabajo del míster y de Mario, me dicen que llegue al área, que ahí están los goles".