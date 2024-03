Hugo Rama: "Sé de lo que soy capaz y no tengo que demostrar nada a nadie"

Hugo Rama, mediapunta del Deportivo, compareció en la sala de prensa de Abegondo para analizar el momento de foma del equipo tras dos empates consecutivos, su rol en el equipo entrando al campo desde el banquillo, su asistencia a Barbero en el último partido ante el Sabadell y otros aspectos.



¿Se ganó un punto o se dejaron dos ante el Sabadell?: "Empates o pierdas en casa te dejas puntos. Tenemos claro que no fue un buen partido, pero el puntos es bueno por los otros resultados".

Asistencia a Barbero: "En los entrenos lo hacemos bastante. Sabiendo que Raúl y Barbero están en el área y no estábamos fluidos en el juego, era el momento de ese tipo de balones. Son balones complicados que él te lo hace bueno".

Asistencia para reivindicarse: "Tengo confianza en mí. Sé de lo que soy capaz y a estas alturas no tengo que demostrar nada a nadie. Hay compañeros que están muy bien y no le puedo decir nada al míster porque están a un gran nivel. Estoy tranquilo porque cuando tenga la oportunidad sé que voy a hacerlo bien".

Valoración del partido ante el Sabadell: "Pienso que al final los rivales nos van conociendo. Somos un equipo que ataca mucho con Mella y Yere. Son muy decisivos y los equipos lo saben y te tapan esa salida. No conseguimos darle la vuelta a eso. Fue un mal partido. Quedan diez, ya nada va a ser fácil porque todo el mundo se juega cosas".

¿Se nota que no esté Idiakez en el banquillo?: "Parece una tontería pero se nota. Es como una llamada a tres. Tardan más en llegar las órdenes. Es complicado pero no es excusa".

Empieza la recta final. ¿Con ganas de llegar a la meta?: "Hay muchas ganas. Te mentiría si te dijese que no pensamos todos los días en llegar a la meta pero aún no hicimos nada. La experiencia me lleva a pedir calma y a decir que no va a ser fácil".

Defender el liderato: "No sé si nos pasó el otro día algo de ese tipo. Verte primero, ver que tienes algo que defender después de tantos meses... Es complicado y en eso también estamos trabajando".

¿Los rivales están cogiendo el truco a Mella?: "Por mucho que lo conozcan, sabemos que alguna va a hacer, como contra el Nàstic. Tiene el don ese de poder tener un partido espeso pero ser decisivo en una jugada".

¿Notas un cambio en los rivales respecto a vosotros?: "Lo dije más veces. Somos el rival a batir, tenemos ese papel y tenemos que ser los mejores".

Mayoría de aficionados deportivistas en Majadahonda: "No tenemos duda de eso. Sabemos que la gente va a estar hasta el final. Ahora esperamos darle lo que merece. Es una pasada vivir esto todos los días".

¿Cómo está el Hugo persona?: "Muy bien. Nunca había sido tan feliz en el día a día y hacerlo en casa es mucho mejor. Estoy contento a pesar de que no estoy teniendo el protagonismo que podía esperar. Quiero ayudar al equipo".

¿Preparado para ser titular por la falta de Mella?: "Me veo con opciones. Igual que yo estará Davo, Valcar, Berto, Luis... Estamos todos ahí esperando a que dé el once el finde. Sabiendo que somos muchos y que lo que se decida vaya bien para el equipo".

¿Te verías jugando por dentro junto a José Ángel y Villares?: "Por mi fútbol puede ser la posición que más me guste pero no soy un mediocentro como Villi que vaya a robar 78 balones por partido. A partir de ahí, lo que quiera el míster".