Helton: "Estoy satisfecho porque ganamos y con portería a cero"

Helton Leite, portero del Deportivo, compareció en la sala mixta del estadio de El Plantío tras la victoria del equipo blanquiazul sobre el Burgos. El meta brasileño dejó la portería a cero por primera vez tras ocho partidos seguidos (siete de Liga y uno de Copa) encajando.



Valoración del partido: "Estamos muy contentos y felices por la victoria. Sabemos que jugar aquí es muy difícil. Además, hoy el césped estaba un poco congelado. Hemos jugado muy bien y estamos felices por haber sumado los tres puntos".



Banda congelada: "Es un poco diferente. Es la primera vez que juego en un campo con una parte congelada. Sabíamos que los jugadores allí no podían correr e iban despacio para no resbalarse. Creo que lo hemos hecho muy bien".



Contento con el triunfo y con su actuación: "Estoy satisfecho porque ganamos y con portería a cero. Todos los que entraron al partido entraron muy bien. Tenemos las sensación de que lo hemos hecho bien. Nos estaba costando sumar triunfos, como por ejemplo el empate en Málaga, así que estamos satisfechos".



Impulso en la clasificación: "Sabemos que el Eldense perdió, pero estamos concentrados y mirando solo nuestro trabajo. Los tres puntos han sido muy buenos. Ahora, a descansar, porque la semana siguiente tenemos tres partidos. Hay que recuperar".



Partido cerrado: "El Burgos es un equipo que encaja poco y que no marca muchos goles. Sabíamos que iba a ser un partido muy justo. Hasta el final teníamos que estar enchufados y listos para todo. Salió bien y estamos felices".



Mejor rendimiento lejos de Riazor: "No sé. Queremos, contra el Levante, sacar los tres puntos y vamos a descansar y trabajar para que esto pase".



Rumores de salida de Yeremay: "Me encanta Yeremay. Estamos muy felices con él. Esas cosas son cosas de fútbol y a mí no me toca mucho. Son cosas de mercado y no pudo decir mucho. Yeremay es un crack".