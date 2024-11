Gilsanz: "El sentido común me dice que podremos contar con Yeremay"

El técnico del Deportivo de La Coruña, Óscar Gilsanz, destacó en la sala de prensa de Abegondo este sábado que confía en la disponibilidad de Yeremay Hernández para el choque del lunes ante el Eibar en Riazor, correspondiente a la decimocuarta jornada de Liga en Segunda División.

"El sentido común me dice que podremos contar con él, es cierto que la convocatoria es para el lunes pero creemos que hay un precedente con el Málaga, que pudo contar con Antoñito aquí en Riazor. Supongo que el trato para el Deportivo será igual que para el Málaga", destacó.

"No he pensado en alternativas porque no creo que la Federación trate diferente al Deportivo que al Málaga", incidió.

"En la plantilla hay opciones importantes para cualquier situación que se dé en un partido, en cualquier momento de la competición los jugadores que no están teniendo minutos están capacitados para hacerlo", admitió.

"Cristian, Davo, Gauto, Moha... muchos jugadores están preparados", agregó.

Situación de la plantilla: La plantilla está bien, preparada para la competición después de una semana larga, las victorias siempre ayudan.

Bajas: Mfulu y José Ángel ya eran baja la semana pasada siguen sin poder incorporarse al equipo. Se suman a las bajas Ximo y Jaime.

Petxarroman: Lo veo bien, es un jugador que tiene unas características determinadas para la posición de lateral derecho, es un jugador intenso que esta semana está entrenando bien, aportará muchísimas cosas en Riazor.

Proyección de los canteranos: Es una muestra de la apuesta del club en los últimos años por la cantera. Satisfacción por los resultados. Los chicos están respondiendo y lo seguirán haciendo.

Estreno personal en Riazor: Lógicamente los estrenos siempre tienen algo especial pero el foco no debe estar en el entrenador, sino en el equipo, en la intención que tenemos que el equipo se haga fuerte en casa. Que esa comunión entre equipo y afición se muestre en los partidos. Queremos que Riazor sea un campo difícil para los rivales cada vez que nos visiten.

Eibar: Es un equipo muy competitivo, que ejerce una presión alta y un ritmo muy intenso en la presión. Intenta robar arriba y debemos estar seguros con el balón para no facilitar su plan de partido. Hace un fútbol muy directo, con centros laterales y jugadores con capacidad para el remate y desmarque en área. Tenemos que estar muy atentos a estas situaciones. Debemos tratar de imponernos desde el balón.

Centros laterales: El equipo en Cartagena con el 0-3 cuando encajas un gol es normal que el cuadro rival te meta muchos jugadores en el área y es más complicado defender. La gente que salió desde fuera fue muy importante para jugar esos minipartidos que te obligan a defender en campo propio frente a un rival que ve opciones para meterse en el partido. Lo hicimos bien.

Fortín en Riazor: La idea es que el equipo sea muy ofensivo, que sea capaz de crear situaciones en campo contrario, pero que a la vez no pierda el equilibrio. Ahí es donde está el equilibrio.

Sensaciones esta semana: Con tranquilidad y normalidad, sabiendo que cada semana pueden cambiar las situaciones. La normalidad de venir a Abegondo convencido de que en el trabajo es donde está la mejora de todos.

Patiño: Es uno de los jugadores que menos conocimiento tenemos de él, se está adaptando, tiene calidad, buen desplazamiento, llegada al borde del área. En el doble pivote puede ejercer en esa posición. Debemos fortalecerlo en el juego defensivo para que esté completamente preparado para jugar.

Soriano: Nos aporta muchas cosas en el doble pivote junto a Villares, opciones con balón, movilidad, esa posición le aleja del área pero nos da capacidad para tener el balón. Nos da mucho en cuanto a ataque con balón.

Presencia de fabrilistas en la convocatoria: No lo tenemos decidido, estaremos pendientes del entrenamiento de hoy y decidiremos qué jugadores se quedan con nosotros para el partido del lunes.