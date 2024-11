Gilsanz: "Lucas y Mella van a hacer todo lo posible para estar en Almería"

Óscar Gilsanz valoró este viernes, en rueda de prensa, el partido que su equipo disputará el domingo en Almería.

Estado de la plantilla:

"Los jugadores que estaban lesionados, Mfulu, Jaime y José Ángel siguen sin estar disponibles y luego Lucas y Mella tienen ciertas molestias, pero estamos cuidándolos para ver si pueden llegar al partido del domingo".

¿Qué posibilidades hay de que Lucas y Mella jueguen?

"No diría un porcentaje porque no me gusta jugar a adivino".

José Ángel:

"Está llevando un tratamiento para ver si remite esa molestia en el pubis, tratando de que remita ese dolor para poder valorar más adelante los pasos a seguir".

Mfulu:

"Sí es baja, completó parte de las sesiones, pero en principio sigue siendo baja".

¿Lucas y Mella están para ser titulares?

"Cuando hay alguna baja por el motivo que sea, siempre es una oportunidad para el resto. Es un buen momento para que el colectivo emerja y que se haga un buen partido de la misma manera. No valoramos si están para muchos minutos o pocos, porque creemos que cuando los jugadores no están al cien por cien, son valoraciones que se harán en el momento y tenemos a otros jugadores. Siempre que hay bajas, es un momento para que el otros jugadores levanten la mano".

Sensaciones de Mella y Lucas:

"Los jugadores quieren llegar y van a hacer todo lo posible para poder estar, tanto en el tratamiento como en las sensaciones que tienen. El jugador siempre cree que puede llegar y valoraremos mañana en el entrenamiento".

¿Cómo afronta el partido ante un equipo con facilidad para marcar?

"Todos los rivales nos hacen pensar a los entrenadores durante la semana, el Almería viene de Primera División, con futbolistas de mucho nivel para la categoría, el equipo, junto con nosotros, que más disparos a puerta realiza, con lo que tiene un bagaje ofensivo importante. Es un rival importante, pero tenemos que poner la atención en nosotros".

¿Podría variar el dibujo por la baja de Yeremay?

"Ambas cosas, hay otros jugadores que están preparados para jugar y luego el dibujo siempre lo piensas porque el rival tiene ciertas características, pero eso pasa en cada partido. Tenemos un equipo en el que los jugadores son capaces de adaptarse a ciertos roles del equipo".

¿Qué matices o cambios ve en su Dépor con respecto al de Idiakez?

"No voy a hablar directamente de los cambios o no, simplemente que tratamos de aprovechar el bagaje ofensivo que tiene este equipo, que siempre lo tuvo, y darle ese desequilibrio para que todas esas llegadas al área se transformen en punto".

¿Queda mucho por implantar su idea?

"Nunca hay dos equipos iguales. Los entrenadores no somos los mismos cuando pasan 3 o 4 años, pero mi objetivo no es que haya un Dépor 'made in Óscar Gilsanz', sino que controle todas las situaciones del partido, que compita, sin perder las cosas que está teniendo en cuanto a ritmo de juego, pero que sea capaz de que el rival no te haga daño. El objetivo es encontrar ese equilibrio entre que el rival no te haga daño y hacérselo tú".

¿Clave ante un rival que presiona tan alto?

"Depende del partido, porque el Almería no siempre aprieta alto de todo, aunque si intenta hacer una presión alta desde el inicio. Es una cuestión que muchas veces depende tanto de la presión que haya sobre el balón como los duelos defensivos que tengas con los rivales. Lo importante es que haya un equilibrio, que un equipo sea capaz de defender junto".

¿En este tiempo, ha disfrutado o sufrido?

"Es una conversación larga porque realmente a los entrenadores nos gusta esta vida que llevamos en el día a día. Todos queremos estar en esta situación, pero luego el día a día a veces te impide disfrutar de esa tranquilidad, pero hay que disfrutar del día a día. Contra el Eibar creo que el equipo mostró más cosas que contra el Cartagena, porque el equipo demostró que sabe sufrir y creo que nos va a servir de aprendizaje de cara al futuro. Si somos capaces de competir y cada día somos un poco mejores, los entrenadores somos felices, más allá del sufrimiento del partido".