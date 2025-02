Gilsanz: "Faltó el gol, pero estuvimos a muy buen nivel"

Óscar Gilsanz, entrenador del Deportivo, elogió el trabajo de sus jugadores en el empate sin goles en Riazor ante el Huesca (0-0), ya que destacó que el cuadro oscense es uno de los equipos mejor preparados para salir a la contra aprovechando los errores del rival.



Valoración del partido: "Creo que fue un partido muy difícil de jugar. Además de tener que intentar hacer situaciones de gol, jugábamos contra el equipo con mejor contraataque de la categoría. Intentamos que no aprovechase nuestro estilo de juego para generar contras. En eso estuvimos muy bien. Luego juegas el partido para ganarlo, pero cuando no eres capaz de hacer gol, hay que valorar el punto como un punto más y tener en cuenta que jugamos contra un rival de la parte alta que va a pelear hasta el final por el playoff. Quería los tres puntos, pero tenemos uno y hay que valorarlo y valorar el buen partido que hizo el equipo".



Falta de gol: "Faltó gol. Cuando hay un gol, el partido puede cambiar. Teniendo muy claro por dónde atacar al Huesca y por dónde nos podía hacer daño, estuvimos a muy buen nivel. Faltó el gol. Cuando falta el gol, sumas un punto y hay que valorarlo como positivo porque fue un esfuerzo grande. Además, hicimos las vigilancia como las hicimos para que Soko y Valentín no nos hicieran contras. Es para felicitar a los futbolistas".



Cambios tardíos: "Veía al equipo bien, siendo superior al Huesca. Estaba generando situaciones, llegando, y me parecía que los que estaban en el campo, estaban haciendo un buen partido. Cabe la posibilidad de que los cambios tengan un efecto positivo, pero cabe la posibilidad de que el entrenador fastidie el juego porque los que están en el campo están bien. Cambiamos el delantero para tratar de modificar la movilidad y para ver si Barbero podía encontrar el gol. Y luego, los tres cambios que hicimos al final fue porque sí parecía que perdíamos energía por dentro. Metimos a Nuke y bajamos a Mario para seguir teniendo fútbol, seguir amenazando y para que el Huesca no nos generase situaciones de peligro. En ese momento, sabiendo que quedaba poco, intentamos hacer algo para seguir con esa energía de los 85 minutos anteriores. Los cambios no se hicieron antes porque los que estaban en el campo estaban haciendo un buen partido y creí que era lo adecuado para ganar el partido".



Jugadas polémicas: "No las vi, pero si el VAR decide, ¿qué voy a decir yo? Acatar la decisión. Siempre hay controversia con ese tipo de jugadas. Si el VAR dice que una es mano y otra no, no tengo mucho más que decir".



Adaptación de Zakaria Eddahchouri: "A la velocidad que pasan las cosas dentro del campo a veces es difícil querer comunicar algo concreto, pero cuando un futbolista está llegando al equipo tiene que aprender la movilidad de cada compañero y intentamos que esa adaptación sea la más rápida posible. Pero no vi una falta de comunicación entre ellos".



Novedad de Dani Barcia en el once: "Cuando decido la alineación, es por temas tácticos (en relación a su reciente renovación). No tengo otro tipo de análisis. Creíamos que íbamos a tener balón y teníamos que defender la velocidad de Soko y Gerard Valentín. Creíamos conveniente que jugara Dani. No fue por otro motivo. Todos están trabajando muy bien. Fue por ese detalle táctico en cuanto a la salida de balón. Por eso tomamos la decisión. Tenemos cuatro centrales que pueden jugar los cuatro".

Patiño y Tosic fuera de la convocatoria: "Fue por decisión técnica. Por lo mismo que con Barcia, analizamos las posibilidades a la hora de jugar".