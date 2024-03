El Depor, a la conquista de la Dani Jarque, fortín invicto del Cornellà

El Deportivo visita el sábado (16.00 horas) al Cornellà en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, un escenario en el que el equipo dirigido por Gonzalo Riutort se mantiene invicto durante la presente temporada con dos victorias y tres empates en cinco partidos. El conjunto catalán no puede jugar en el Estadio Municipal de Cornellà porque esta instalación no cumple con los requisitos necesarios para acoger partidos de Primera Federación al no disponer de una superficie de césped natural y, por lo tanto, llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento de Palamós para afrontar sus duelos como local en el campo municipal de esta localidad.



No obstante, el Cornellà se ha desplazado puntualmente a la Ciudad Deportiva Dani Jarque por la imposibilidad de utilizar el terreno de juego de Palamós, como sucedió en sus dos primeros compromisos como local, o con “el fin de garantizar la asistencia de nuestros abonados y aficionados y las condiciones ideales de luz para las retransmisiones televisivas”, según informó el club cornellanense cuando en octubre y noviembre tuvo que volver a usar las instalaciones del Espanyol. La buena relación existente entre estas dos entidades permitió al Cornellà jugar recientemente el encuentro ante el Nàstic en el Stage Front Stadium, feudo del primer equipo perico, con motivo del Día de la Ciudad. Durante la pasada temporada 2022-23 actuó como local en este escenario de forma habitual, pero en la 2023-24 no pudo prolongar este acuerdo por diversas circunstancias.



Entre tantas idas y venidas del Cornellà cada 15 días, el equipo de Gonzalo Riutort cuenta con su mejor balance como local en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, donde todavía se mantiene invicto y ha sumado nueve de 15 puntos posibles. En cambio, el conjunto catalán empató su único partido en el Stage Front Stadium (0-0 ante el Nàstic) y posee un balance equilibrado en sus encuentros en Palamós: tres triunfos, dos igualadas y tres derrotas.



En la Dani Jarque jugó sus dos primeras jornadas del curso como local ante el Fuenlabrada (1-0) y el Tarazona (1-1). Un solitario gol de Clau Mendes sirvió al Cornellà para vencer al conjunto madrileño, mientras que Vilaplana rescató un meritorio punto ante los aragoneses gracias a una diana en la recta final de un partido condicionado por la expulsión del local Kike Ríos en el minuto 52.



Posteriormente, el Cornellà enlazó las jornadas 10 y 12 enfrentándose al Teruel (1-1) y al Real Unión (3-1) en la Dani Jarque. Clau Mendes marcó el tanto del empate frente a los turolenses en el 90, mientras que Canario, con un doblete desde el punto de penalti, lideró el triunfo ante el Real Unión. Por último, el Cornellà jugó la jornada 26 de nuevo en la Ciudad Deportiva del Espanyol y firmó un empate contra Osasuna Promesas (0-0).