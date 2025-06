Gauto, el primer cedido en despedirse del Dépor: "Las cosas no salieron como soñé, pero di el máximo"

El Deportivo ya empieza a mirar hacia la próxima temporada, después de poner punto y final al curso 2024-25 con una durísima derrota contra el Elche. También lo hacen sus jugadores, entre los que se encuentran varios cedidos que ayer pusieron punto y final de manera práctica a su vinculación con la entidad blanquiazul. A la espera de conocer el futuro de futbolistas como Obrador, que interesa al club, el primero en despedirse ha sido Juan Gauto.

El argentino publicó en sus redes un cariñoso mensaje de despedida en el que reconoce que aunque "las cosas no salieron" como soñó, dio "el máximo" cada vez que saltó al campo. "Fue un placer y un orgullo haber formado parte de este club. Las cosas no salieron como soñé y deseaba, pero me voy tranquilo sabiendo que, cada vez que me tocó jugar, di el máximo", escribió el argentino.

"Les deseo muchísimos éxitos en todo lo que viene. Tarde o temprano, este club volverá al lugar que pertenece porque está rodeado de mucha gente buena y trabajadora", finalizó el extremo sudamericano, a préstamo por el Basilea.

Gauto, internacional sub 20 con Argentina, deja el Dépor después de un curso en el que apenas ha tenido protagonismo. El jugador de banda disputó 16 encuentros entre liga y Copa del Rey. Solo en tres de ellos fue titular, lo que le valió para alcanzar los 300 minutos de juego. En esta segunda vuelta de la temporada ha estado muy lastrado por una compleja rotura en el recto femoral que le ha impedido tener más protagonismo en un momento de ausencias.