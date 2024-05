García Diéguez: "Ayer el fútbol le hizo justicia a esta plantilla"

El presidente del Deportivo, Álvaro García Diéguez, calificó de "justicia del fútbol" el ascenso a Segunda División certificado ayer por el Deportivo con su victoria sobre el Barça Atlètic en Riazor.

"Imanol y yo hemos hablado muchas veces de la suerte o la no suerte. Yo no creo en la suerte, pero sí creo en la justicia del fútbol y creo que ayer el fútbol le hizo justicia a esta plantilla porque habéis conseguido algo que es verdaderamente extraordinario, cuando salimos ahí fuera y veis que hay 50, 60, 70.000 personas, podéis entender la dimensión que tiene eso para todos nosotros, para todos los aficionados. Pero esa justicia de ayer también quiso que ese gol del ascenso lo marcase Lucas y yo, igual que otros miles de aficionados, estoy muy contento de que eso haya sido así", subrayó el dirigente de la entidad deportivista, durante la recepción que tuvo lugar a la plantlla en la Diputación de A Coruña esta mañana.

"En esa sentencia también aparecía escrito que el entrenador del ascenso es Imanol y eso también forma parte de la justicia del fútbol", afirmó.

García Diéguez comenzó su discurso con una broma: "Aunque tengo esta voz, es consecuencia de un proceso vírico y no de la fiesta de ayer".

"Tenemos que darle las gracias a esta plantilla, no sólo por esa alegría y haber ayudado a mejorar la salud de toda la provincia, sino porque, además, han hecho un esfuerzo inhumano por estar hoy aquí. No lo digo por todo lo que han corrido, sino por lo poco que han dormido esta noche. Estamos aquí en esta primera visita institucional en reconocimiento al apoyo institucional que siempre nos da la Diputación. Es nuestro primer patrocinador público y gracias por eso", señaló el presidente del Deportivo, quien también se dirigió directamente a su homólogo en la Diputación, Valentín González Formoso.

"Te doy las gracias también por habernos acompañado en el palco y también porque ayer te acercaste y me diste un abrazo y me dijiste de lo que más orgulloso estoy. Álvaro, me alegro mucho por ti, te lo mereces porque eres una buena persona. Y cuando uno llega a la edad que tengo, que no lo aparento, lo sé (risas), que alguien le diga a uno que es una buena persona...", dijo emocionado.

García Diéguez elogió el "apoyo" que ha recibido siempre el cuadro coruñés por parte de sus aficionados.

"Además de resaltar ese extraordinario apoyo que recibimos, no sólo cuando hay que celebrar un título, sino que lo hemos recibido a lo largo de toda la temporada. Lo hemos recibido aquí y lo hemos recibido fuera. Es algo que nos pone en deuda con la afición, que es de toda la provincia y de toda Galicia y nos compromete a asumir los nuevos retos", indicó.

"La superación habla de lo que ha conseguido esta plantilla, este cuerpo técnico, que se han visto en la peor situación en la que ha estado el Deportivo y se han enfrentado con ese reto apretando los dientes, creyendo en sí mismos y redoblando el esfuerzo y el trabajo que venían haciendo. Es una lección que nos dan deportiva y de vida y es otra cosa que me llevo de este año", sentenció.