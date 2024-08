Un final de mercado para mejorar el plantel

“A partir de tres semanas tendremos mejor plantilla. Tendremos que hacer alguna cosa si queremos reforzarnos”, comentaba el técnico del Deportivo, Imanol Idiakez, en sala de prensa en Abegondo, en la previa del choque en Riazor contra el Oviedo.



Después de la derrota, aunque por la mínima ante los carbayones, el deseo del técnico vasco es aún más acuciante.



“A todos los entrenadores nos gustaría que el mercado acabase antes de que empezase la liga”, decía antes del choque en sala de prensa. A la vista de lo mostrado sobre el verde, estas dos semanas de ventana estival le pueden venirle muy bien a los blanquiazules para terminar de armar el equipo.



Un plantel que espera, al menos, la llegada de un lateral izquierdo, un extremo, un delantero y un centrocampista. A ellos podría incluso unirse la figura de un central. Para ello tendrá que emplearse a fondo el director deportivo, Fernando Soriano, que ya había admitido en público que podía haber entre tres y cinco llegadas y que no se podía obviar ningún escenario. “No descartes nada, estamos en mercado, quedan 15 días. Hay muchas cosas, algunas más claras. Cuando está el mercado abierto no descartaría nada. No cerramos ninguna puerta”, comentaba.

Una salida confirmada



Con la incertidumbre que supone una ventana de fichajes aún abierta, con todas las competiciones ya iniciadas, en el horizonte del Dépor sólo hay una certeza: la salida de Berto Cayarga. “La situación de Berto es conocida. En lo que respecta al resto dependerá de si hay o no llegadas. El único que sabe la situación y que es conocedor de que no continua es Cayarga, en lo relativo al resto no está decidido nada”, desvelaba el director deportivo blanquiazul.



También parece claro que el cuadro herculino acudirá al mercado para hacerse con otro lateral izquierdo, pues sólo cuenta con Iano como jugador específico de esa demarcación, ante la lesión de larga duración de Sergio Escudero. No empleó al de Guinea-Bissau Idiakez en el duelo inaugural contra los ovetenses y optó por ubicar en esa posición a Ximo Navarro, a pierna cambiada.



Iano, con molestias musculares derivadas del último entrenamiento en Abegondo, se cayó de la convocatoria, pero tampoco había contado para el técnico en el Teresa Herrera, donde optó por alinear a Davo los primeros 25 minutos como carrilero zurdo, con Mella por la derecha y tres centrales. Precisamente, tampoco está descartado el incorporar a un zaguero más para el centro de la defensa.

Más en el timón



Otra llegada que no descartó Fernando Soriano en su última rueda de prensa fue la de un nuevo centrocampista. La medular no es una posición que parezca estar ni mucho menos cerrada, a pesar de contar en ella con jugadores como Diego Villares, José Ángel, Hugo Rama y Rubén López, además del recién llegado Omenuke Mfulu.



Un complemento a ellos sería un medio más centrado en aspectos organizativos y de creación de juego, pero que también tuviese un perfil defensivo. A esta pieza hay que añadir otras codiciadas, más de corte ofensivo, como son las de las figuras de un extremo y de un delantero.



Un futbolista que pueda servir de recambio para Mella o Yeremay y un puesto que no parece ser que vaya a ser para Luis Chacón, que ejerció como volante en la pretemporada nte la ausencia del internacional sub-19.

Y completando con incorporaciones de jugadores de ataque, un delantero que acompañe a Iván Barbero y a Lucas Pérez, que ha tenido que ejercer funciones de ‘nueve’ en los pasados partidos. Raúl Alcaina, el otro punta en nómina, se recupera de la rotura de la fascia plantar de su pierna izquierda. El atacante, con contrato hasta 2025, puede salir en esta ventana de fichajes.

Sobre la bocina



El Deportivo sabe que fichar gol supone rascarse el bolsillo y por ello no descarta esperar a ver cómo avanzan estas jornadas ligueras iniciales para ver si jugadores que, en el momento eran inalcanzables, pueden acabar estando en la órbita y quieran una salida, en busca de minutos. “Hay cuatro jornadas de Primera División antes del final de mercado y pueden pasar tantas cosas que hay que estar atentos. Hay que estar pendientes de las situaciones que puedan surgir, tanto con jugadores de equipos de arriba que puedan ser interesantes para lo que buscamos hasta situaciones en el extranjero”, reconocía ante los periodistas en la sala de prensa de Abegondo. No obstante, el Deportivo sabe que apurar el mercado puede ser un arma de doble filo y no siempre sale bien.



El mejor ejemplo lo tenemos la campaña pasada, cuando el club herculino puso la directa e incorporó hasta tres jugadores en el tramo final del mercado estival: Pablo Valcarce, Berto Cayarga y Salva Sevilla.

Llegaron al club después de la derrota del Deportivo ante la Ponferradina en el Toralín, el 15 de agosto del verano pasado. En el primer partido de los coruñeses ante un rival de su liga estos hincaban la rodilla y perdían por 2-0.



Una semana después el Dépor anunciaba la llegada de Pablo Valcarce, que prefería a los blanquiazules a regresar a la ‘Ponfe’, con la que tenía un acuerdo verbal. El 24 de agosto el club informaba de la contratación de Berto Cayarga, procedente de la primera polaca y el 30 de agosto era el turno para Salva Sevilla, con un amplio historial en Primera y una lista de ascensos a sus espaldas.



Ninguno de los tres tuvo el protagonismo esperado y Soriano ya ha dejado claro que, en este mercado, el club va a actuar con cabeza. “Buscamos ese equilibrio el míster y yo, que no nos falte de nada y que tengamos de todo”.



Un ‘todo’, que por el momento está incompleto, a expensas de un final de mercado para mejorar el actual Dépor, que puede incorporar hasta a cuatro caras nuevas.