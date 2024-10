Ferreras: “Debemos centrarnos en el partido, no en el desenlace”

Consciente de la situación de su equipo, que no es todavía preocupante, Irene Ferreras, técnica del Deportivo, analizó el partido de la jornada 6 que enfrentará a sus futbolistas con el Madrid CFF en Riazor.

La entrenadora madrileña del Dépor se refirió a la necesidad de la primera victoria de la temporada. “Hace unos días dije que no está pasando nada que no tuviésemos previsto o que no pensáramos que pudiera suceder. Por tanto, no perdemos el prisma del día a día. No nos obsesionamos y seguimos trabajando. El fútbol es un ejercicio de insistencia y analizamos todos los factores que tenemos entre manos para que la primera victoria llegue lo antes posible, pero sin perder la visión del día a día”.



Irene explica que esta “ha sido una semana de fútbol, de tratar de gestionar emociones. El mensaje que mando a las chicas es el de no centrarnos en el desenlace sino en el partido porque hay mucho en lo que poder mejorar. Sabemos que no estuvimos bien en la última jornada, sobre todo en la primera parte y es en eso en lo que tenemos que poner el foco. El resultado que se dio quizá fue el justo. Pasó lo que podía haber pasado en base al rendimiento que tuvimos y es algo que hay que normalizar. A partir de ahí, trabajamos sobre ello para aprender y ser mejor equipo cada día”.



Sobre el partido de esta tarde comenta que “tendremos delante a un club que viene haciendo las cosas muy bien en los últimos años. Es una buena referencia de apuesta del fútbol femenino desde hace mucho tiempo, con una inversión importante y con un proyecto que ha ido creciendo a lo largo de los años y que cada temporada da un paso adelante en cuanto a ambición deportiva. Nosotros estamos dando todavía los primeros pasos pero entendemos que estamos ofreciendo buena imagen y que estamos compitiendo bien. Tenemos capacidad para conseguir los puntos que se van a poner en juego este fin de semana. Debemos pensar en nosotras y hacer las cosas que hemos trabajando, aunque sabemos que tendremos a un rival difícil enfrente”.

Comparativa

Como análisis del rival, Irene apunta que “el Madrid CFF es un equipo que trata muy bien la pelota, que tiene jugadoras de calidad internacional, con tres centrales con mucho nivel y jerarquía que seguro que nos lo ponen complicado para conquistar la profundidad y crear situaciones de gol. Tiene argumentos para progresar, con mucha movilidad por dentro y con capacidad para amenazar la última línea. Es un equipo muy completo que viene en un proyecto que arranca con un nuevo entrenador. Están teniendo partidos mejores y peores. Cada equipo va escribiendo su historia y la nuestra es que jugamos en casa y cada vez que eso sucede el equipo tiene un plus y un aura especial de querer ir un paso más allá y pese a que las sensaciones del último partido no fueron las mejores, nos vemos con fuerza para competir de la mejor manera posible”