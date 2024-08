Fernando Soriano: "La renovación de Mella está en camino, queremos tenerlo mucho tiempo"

El director deportivo del Dépor, Fernando Soriano, atendió a los medios de comunicación en Abegondo tras la presentación del portero Helton Leite y repasó la actualidad del mercado de fichajes y nombres propios del club.

Uno de los que sonó fue el de David Mella, con el que el Dépor espera cerrar muy pronto una ampliación de contrato. "La renovación de Mella está en proceso. Sabemos el deseo del futbolista, de la afición y del club. Queremos tenerlo aquí mucho tiempo", dijo en su comparecencia de prensa.

Sobre la llegada del arquero brasileño comentó que su idea pasaba por incorporar a "alguien con experiencia también en equipos importantes" y desveló que llevaban tiempo peinando diferentes alternativas.

Reconoció que la lesión de Sergio Escudero que les ha "trastocado un poco", ya que pensaban que el lateral izquierdo ya estaba "medio cerrado" y desveló que esta semana, en función de las pruebas médicas, "se decidirá si necesita operarse".

A la vista de esta baja de larga duración la idea del club pasa por "fichar otro lateral izquierdo", aunque con cabeza. "No vamos a volvernos locos. La siguiente posición más complicada después de la portería es la de lateral izquierdo", incidió.

A expensas de que vayan a producirse más operaciones cree que el equipo "está en condiciones de poder competir" y espera que "todos los jugadores estén inscritos cuando empiece la competición", incluido el nuevo arquero, aunque su inclusión es "un poco más liosa".

Aunque lleguen nuevos futbolistas, quiso dejar claro, como ya había dicho, tras el ascenso, que la idea era la de mantener la base. "Ya dijimos que no habría una revolución, que no vendrían veinte jugadores nuevos", remarcó, pues para él el plantel ya es de "suficientes garantías". Asimismo, desveló que a día hoy el club no ha firmado el fondo CVC.

También admitió que el futuro de Berto Cayarga, como ya había adelantado, está lejos del Dépor, algo de lo que ya se le ha informado, Kevin Sánchez, del que destaca su progresión, estará en dinámica con el primer equipo. Y, en lo relativo a Martín Ochoa, están valorando la opción de una cesión para que pueda "crecer en otro lugar que pueda ser beneficioso para el jugador y para el club".