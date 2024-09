El exdeportivista Mollejo vuelve a jugar con el Atlético B tras cinco años de cesiones

“Nos vemos pronto, familia”, escribió en sus redes sociales Víctor Mollejo al despedirse de la cantera del Atlético. Fue el 2 de septiembre de 2019 y acababa de cerrar su cesión con el Deportivo. La cosa no salió bien en lo colectivo. El equipo descendió a Segunda B, pero el futbolista lució en un escaparate del fútbol profesional que propició una nueva cesión en este ocasión para integrarse en un equipo de la máxima categoría, el Getafe. No tuvo excesivas oportunidades con Pepe Bordalás y recaló en el Mallorca, en Segunda. Allí festejó un ascenso e hizo las maletas para buscar una nueva cesión en Tenerife, donde fue indiscutible en el equipo que cayó en el final del playoff de ascenso contra el Girona. Las dos últimas campañas las pasó en Zaragoza. Su contrato con el Atlético no vence hasta junio de 2026, así que como Cholo Simeone no cuenta con él buscó continuidad en ese préstamo en La Romareda. Peor no hubo acuerdo. Así que este sábado, Mollejo sorprendió a propios y extraños y se alineó en Primera RFEF con el Atlético B.

Cinco años después y tras 142 partidos en Segunda División y cuatro más en Primera, Mollejo vuelve a la casilla de salida de la que le sacó Carmelo del Pozo para reclutarlo para el Deportivo. En el minuto 56 del partido contra el Antequera le reclamó su entrenador, el mito colchonero Fernando Torres, para salir al campo en el Cerro del Espino. Mollejo no pudo ayudar a su equipo a igualar siquiera el tanto del Antequera que sirvió para que los puntos se marchasen a Andalucía. "Está involucrado y compometido. Nos va a dar muchísimo", apunta Torres.

El filial del Atlético está en la cola de la tabla con un punto en tres jornadas. Pero Mollejo no había jugado las otras dos. Estaba a la espera de una salida que no se produjo. Ahora su plan pasa por mantenerse activo con el equipo hasta que se abra el mercado de fichajes en enero y tenga opción de encontrar equipo en el fútbol profesional. Su vínculo con A Coruña sigue vivo. Este verano se le pudo ver paseando por la ciudad en la que dio sus primeros pasos fuera en el fútbol profesional fuera del Atlético.