MI VIDA EN BLANQUIAZUL | Enrique Calvete: "Más que aficionado al fútbol lo que soy es aficionado del Deportivo”

Siempre digo que más que aficionado al fútbol lo que soy sobre todas las cosas es aficionado del Deportivo. Mi primer recuerdo es un poco difuso, pero también inolvidable: un partido en Riazor contra el Valladolid en el que se celebraba un ascenso o estábamos a punto de ascender a Primera. Fui de la mano de mi padre, que con el tiempo llegó a ser socio número 10 del club. Lo que me quedó grabado de aquel día fue que había un montón de grupos de gaitas que desfilaban por la pista de ceniza del estadio.



Con mi padre iba a Preferencia Inferior, pero pronto empecé a ir a Especial Niños con mis primos Andrés Trigo, que ahora es deportivista en Canarias y José Calvete, tristemente fallecido, mito del Sporting Coruñés, un tipo excepcional y un deportivista ejemplar. Con ellos vi el ascenso con el mítico gol de Beci en la portería de General, en junio de 1971, un momento inolvidable. Al finalizar el partido saltamos, como toda la grada infantil, al campo y de pronto vimos a todo el mundo venir en dirección contraria a la nuestra porque los grises estaban dispersando a todos.

Enrique Calvete, de niño, a la izquierda de la foto con Luis Suárez

De aquella época, un poco antes, es una foto que guardo con mucho cariño en la que salgo con mis primos y Luis Suárez, que había venido a Riazor a jugar un amistoso con el Inter. Posamos con él antes del partido. Recuerdo ir por la calle con mi padre, encontrarnos alguna vez con Suárez y pararnos a hablar porque tenía trato con él. Pero aún más amigo era mi tío. Yo viví en la calle Brasil y me considero de Monelos, pero tengo una rama familiar de la calle Ramón del Cueto. Mis abuelos iban a comprar a la carnicería de Luis Suárez y ahí se entabló relación.



Cuando me fui a estudiar a Santiago empecé a ir menos al estadio, pero nunca perdí el hilo del equipo. Lo retomé, sobre todo, aquel año que acabó con el desastre ante el Rayo en Riazor. Fue una desilusión muy gorda. Y en la famosa liga del playoff ya me saqué el carnet y hasta hoy.



Soy del Deportivo y del Fabril. Y también del femenino y del Genuine, equipos que impulsamos durante mi estancia en el Consejo de Administración del club. Con el femenino que tuve la suerte de acudir como representante de la directiva en el partido del ascenso nada menos que en Arguineguín. Fue una de mis mayores alegrías como deportivista aquel ascenso.

Si miro hacia atrás han sido más las alegrías que las decepciones. Gracias al Deportivo he conocido, sobre todo, a personas excepcionales, aficionados, seguidores de todas partes (quiero tener una mención especial aquí a muchos peñistas que apoyan al club fuera de A Coruña), los amigos de la Peña del Mesón El Toro, compañeros en el Consejo de Administración y profesionales que de una u otra manera están vinculados al club y a todo lo que genera.

Calvete, junto a Lucas Pérez

Si me fijo en los futbolistas que me hicieron vibrar tengo que tener un recuerdo, obviamente, a Manolo Loureda, que de segundo apellido era Calvete, familiar lejano. Me lo pasé muy bien viendo a Djalminha, eso está claro, pero tengo un gran recuerdo también de aquel equipo de los sesenta en el que jugaban muchos chicos de la cantera. ¡Ah! Y soy un seguidor absoluto de Lucas Pérez, el gran jugador de Monelos, un orgullo para mi barrio y futbolista al que trajimos al club en mi tiempo como directivo.



Porque con el tiempo además tuve el honor de integrar el Consejo de Administración que llegó al club en 2014. Fueron cinco años de entrega desinteresada por el club en momentos complicados. Cobramos el salario emocional y me siento orgulloso de haber dado un paso adelante cuando el Deportivo lo necesitaba. Pero no tengo vocación de directivo, solo soy un aficionado que trata de ayudar.