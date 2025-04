Encuesta en Riazor | Los fichajes de esta temporada, a examen ¿Con cuáles te quedas?

Con la temporada avanzando, los seguidores del Deportivo ya comienzan a sacar sus conclusiones sobre los fichajes que llegaron este curso. Es por eso que en la previa del Dépor-Tenerife del pasado domingo, nuestra compañera Lucía Dávila estuvo en los aledaños de Riazor buscando la opinión de la afición deportivista sobre los fichajes de esta temporada y su continuidad en el club para el curso que viene.



Zakaria, Mfulu y Helton, los más aclamados

Tres nombres destacan por encima del resto: Zakaria Eddahchouri, Omenuke Mfulu y Helton Leite.

El delantero Zakaria pese haber llegado en el mercado invernal, ha conectado rápido con la afición blanquiazul por su entrega y su movilidad. “Me quedo con Zakaria, creo que tiene proyección, tiene 24 años”, comentaba un aficionado.

Mfulu y su solidez en el medio del campo también ha conseguido ganarse el cariño de la grada. “Me quedaría con Mfulu, tiene experiencia en primera”, opina otro deportivista.

En portería, Helton Leite ha sido una garantía. Sus paradas se han traducido en puntos y su 'aura' le ha convertido en uno de los jugadores de la temporada. “Me quedo con Helton, me gusta como lo está haciendo en la portería”, destacan.

Nunca te enamores de un cedido

Si hubo un nombre que repitieron todos los encuestados no podía ser otro que el de Rafa Obrador. El lateral izquierdo, cedido por el Real Madrid, ha conseguido unanimidad en la opinión sobre su continuidad en Riazor, algo que no parece nada sencillo, pues el Deportivo se tendrá que sentar con el club blanco para poder seguir contando con el joven lateral la temporada que viene.

“Obrador hay que negociarlo, si lo compramos... fijo”, "Rafa Obrador creo que tiene mucha proyección en el lateral izquierdo", "con Obrador también me quedaría, pero claro es más complicado", comentaron los aficionados.

La complicada situación de Charlie Patiño

Si hay un caso que genera más preguntas que respuestas, ese es el de Charlie Patiño. Llegó como un fichaje ilusionante, con cartel de jugador diferencial, pero apenas ha tenido minutos.

“Yo no sé lo que pasa con Charlie Patiño, la verdad, no sé porque no lo ponen titular ni nada, ni entra... Yo creo que lo van a transferir”, lamenta un deportivista.

La temporada encara su tramo final, y el Deportivo se encuentra en tierra de nadie, en la calle, los deportivistas ya hablan sobre la próxima temporada y quiénes tienen que ser los nombres propios del Dépor 2025-26.