El Elche de Eder Sarabia, dueño del balón en Segunda

El Deportivo visitará el domingo en el Martínez Valero (21.00) al equipo de Segunda División que lidera todas las estadísticas relacionadas con el control del balón. El Elche comanda, con amplia diferencia sobre el segundo, los datos de posesión, pases totales y pases en corto, lo que evidencia el manual de estilo del equipo de Eder Sarabia. El próximo rival blanquiazul apuesta por un fútbol propositivo, protagonista con balón, con la intención de llevar la iniciativa del juego y con el objetivo de recuperar tras pérdida lo más arriba posible. Unas características que, con ciertos matices, comparte con un Deportivo que también se encuentra en la parte alta de las estadísticas anteriormente mencionadas.



El Deportivo ha sido el dueño del esférico en la mayoría de sus compromisos en lo que va de campeonato, pero el domingo se enfrentará a un rival todavía más dominador en términos de posesión y cantidad de pases completados. El Elche lidera la estadística de posesión de toda la Segunda División con un 64,3%. El conjunto ilicitano está por delante de Castellón (58%), Almería (55,8%), Córdoba (55,6%) y Deportivo, que ocupa el quinto lugar con un 54,8%.



Más arriba se encuentra el equipo de Imanol Idiakez en las estadísticas de pases totales y pases en corto, también lideradas por el Elche. El conjunto de Eder Sarabia ha completado 4.337 pases, siendo 3.647 de ellos de corta distancia. En segundo lugar de ambos registros se encuentra el Almería, con 3.679 y 2.823. Y el Deportivo completa el podio con 3.597 y 2.768.



Eder Sarabia ya fue el entrenador del equipo con mayor posesión en las dos últimas temporadas en Segunda División. En su segundo año como técnico del Andorra (2022-23), se quedó a las puertas del playoff de ascenso con un 66,6% de posesión, mientras que la pasada campaña el equipo pirenaico sufrió el descenso con un dato de 61,8% de posesión.

Tándem con Quique Setién

Eder Sarabia, hijo del exfutbolista y entrenador Manu Sarabia, comenzó su carrera como técnico en la cantera del Athletic Club y, tras siete años en Bilbao en los que también dirigió al Danok Bat, puso rumbo a las categorías inferiores del Villarreal. No obstante, el punto de inflexión de su carrera se produjo en octubre de 2015 cuando pasó a ser el segundo entrenador de Quique Setién en la UD Las Palmas en Primera División. Junto al entrenador cántabro formó tándem en el conjunto insular hasta 2017 y posteriormente también continuó su relación profesional en el Betis (2017-2019) y en el Barcelona (2020). Hasta que Eder Sarabia fichó en enero de 2021 como primer entrenador del Andorra, con Gerard Piqué de presidente, con el que coincidió en su etapa en el Barça.



De hecho, el técnico vasco destacó la importancia de Quique Setién en su carrera justo en su presentación como entrenador del Andorra en Segunda B. “Quiero acordarme de él. De hecho me emociono mucho al hablar de su persona. Después de mi padre, él es la persona más importante en el mundo. Es mucho más que un amigo y la persona más honesta que me he encontrado. Si estoy aquí es gracias a él”, dijo Eder Sarabia ante del inicio de una temporada en la que logró el ascenso a Segunda con el Andorra.



Después de separar sus caminos, el preparador vasco sigue compartiendo un estilo similar al practicado por los equipos de Quique Setién. Eder Sarabia se caracteriza por ser un técnico con las ideas claras y amante del juego combinativo. “Hemos pasado momentos increíbles. He crecido y he aprendido muchísimo a su lado”, apuntó Eder Sarabia en relación a Setién en la mencionada presentación con el Andorra.

100 días en el Elche

Eder Sarabia ya ha superado los cien días en el cargo como entrenador del Elche. Apuesta en verano de Christian Bragarnik, máximo accionista del club ilicitano, el técnico bilbaíno mantuvo una línea continuista respecto al estilo de su predecesor: Sebastián Beccacece.



Tras una falta de entendimiento con el director deportivo Chema Aragón, que acabó con la salida del club de este último, Eder Sarabia comenzó el campeonato con resultados irregulares y dudas, pero el cambio a un sistema de tres centrales coincidió con la mejoría del equipo. A pesar de la última derrota en Ferrol, el Elche volverá a tratar de llevar el peso del partido ante un Dépor que quizá tenga que exhibir su versión más contragolpeadora.