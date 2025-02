MEMORIA BLANQUIAZUL | El día en que Arsenio Iglesias fue Gene Hackman en el Villa Park

Corría la temporada 1993-94, la del debut del Dépor en Europa, la que acabó (¡ay!) con el penalti de Djukic. Tras superar al Aalborg en la primera eliminatoria, el sorteo emparejó al conjunto coruñés con todo un campeón de la Copa de Europa, el Aston Villa. El empate de la ida (1-1) dejó todo abierto para la vuelta en el legendario Villa Park, con el equipo inglés, subcampeón de la Premier League tras el Manchester United, como claro favorito. Emergió ahí el mejor Dépor, y también el más genuino Arsenio Iglesias, quien en los momentos previos emuló uno de los papeles icónicos de Gene Hackman, el de entrenador de baloncesto en ‘Hoosiers: más que ídolos’.



En esta película de 1986, el actor norteamericano, que falleció ayer, interpreta a Norman Dale, técnico del equipo de baloncesto del pequeño instituto de Hickbory, un conjunto modesto que va de sorpresa en sorpresa hasta plantarse en la final del campeonato estatal. Está basada en una historia real, la de un high school de una zona rural de Indiana, Milan, que en 1954 logró el título nacional de la mano de un tal Marvin Wood.

Arsenio a hombros de Fran y Villarroya tras ganar la Copa de 1995 ) | archivo el ideal gallego

Ver la realidad



En el filme, al llegar al impresionante pabellón en el que tiene lugar el partido decisivo, el entrenador observa preocupado que sus chicos quedan impresionados con las dimensiones del recinto. Así que les hace ver que en realidad van a jugar cinco contra cinco en un terreno de juego como el de su pueblo. Lo escenifica midiendo la distancia hasta el tiro libre y la altura de las canastas, para hacerles ver que son las mismas a las que están acostumbrados.

INSPIRACIÓN

La película obtuvo dos nominaciones a los premios Oscar: Dennis Hopper como secundario y Jerry Goldsmith por la banda sonora original, pero el actor principal no fue candidato. Por entonces, el actor que inspiró a Arsenio ya había ganado una estatuilla por ‘French Connection. Contra el imperio de la droga’ (1972), la película en la que comparte protagonismo con el coruñés Fernando Rey. Lograría la segunda por ‘Sin perdón’ (1993).



A Arsenio Iglesias le gustaba mucho el cine, especialmente las películas de vaqueros y, ya si particularizamos más, las del maestro John Ford. Pero damos por hecho que vio ‘Hoosiers’, que está considerado uno de los mejores largometrajes deportivos de la historia del cine. Solo así se explica lo que le dijo a sus muchachos hora y pico antes de que empezase a correr el balón en el Villa Park. Muchos de ellos estaban un tanto acongojados, pues los grandes escenarios europeos (Santiago Bernabéu y Camp Nou al margen) les eran ajenos. En la ida, el técnico rival, Ron Atkinson, ya había intentando crear complejo de inferioridad a los gallegos: “¿La Coruña? ¿Dónde está eso? ¿Tiene aeropuerto?”, se había preguntado el exentrenador de West Bromwich, Manchester United y Atlético de Madrid.

CINEFILIA

La conversación se reproduce en ‘Fran, O Neno 10’ (Biblioteca Gallega), la biografía del gran capitán del Dépor, el jugador que en más ocasiones (700) la camiseta blanquiazul.



—Tocade a herba, nenos. A que é como a de Riazor?

—Si, míster.

—Mirade as porterías. Teñen tres paos e unha rede. A que son como as de Riazor?

—Son, míster, son iguais.

—Ben. Pero o público non é o de Riazor. Aí quería eu chegar. O público este berra moito de Dios, pero alí, nun recuncho, haberá uns cantos dos nosos. Xente da Coruña e da emigración, xa sabedes. Por eles, polos do recuncho, tendes que dalo todo.



El equipo de Norman Dale ganó el campeonato en el último lanzamiento. El de Arsenio Iglesias sufrió hasta el final, pero solventó el partido y la eliminatoria antes, en el minuto 36, con el mítico cabezazo de Manjarín a centro de Nando. Ocurrió el 3 de noviembre de 1993, el día en que Arsenio Iglesias fue Gene Hackman.