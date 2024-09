El derbi asturiano, choque estelar de la jornada

La cuarta jornada de la Liga en Segunda División promete emociones fuertes, con encuentros de máxima rivalidad como el Sporting-Oviedo, un clásico del fútbol norteño que desatará pasiones.



Córdoba y Málaga también protagonizarán un clásico andaluz entre dos escuadras recién ascendidas.

El Racing de Ferrol, por su parte, tratará de abandonar la zona de descenso que provisionalmente ocupa al recibir a un modesto como el Mirandés en A Malata.

El inesperado líder recibe al correoso cuadro burgalés.

Huesca (1º - 9 puntos)-Burgos (11º - 4 puntos). Sábado a las 18.30 horas. Amazon Prime, Dazn y LaLigaTV Hypermotion: El actual primer clasificado de la Liga Hypermotion, un Huesca que cuenta por victorias sus tres primeros encuentros, recibe a un Burgos que hasta la fecha ha cosechado un triunfo, un empate y una derrota. El entrenador del Huesca, Antonio Hidalgo, se mostró satisfecho con el inicio de temporada que ha tenido su equipo, sumando nueve puntos de nueve posibles, pero ha recordado que habrá que seguir sufriendo hasta el final y ha pedido “ir al límite y jugar con mucha intensidad” para conseguir el objetivo de la permanencia.

Clásico caliente por la reducción de entradas visitantes.

Sporting de Gijón (18º - 2 puntos)-Oviedo (13º - 4 puntos). Sábado a las 18.30 horas. Amazon Prime, Dazn, LaLigaTV Hypermotion y M+: Sporting de Gijón y Oviedo dirimirán un pulso entre estos dos clásicos del fútbol norteño estatal, un derbi entre dos escuadras necesitadas que viene marcado por la devolución de las localidades enviadas al Oviedo en señal de protesta —la mitad que la pasada temporada—. El capitán y lateral izquierdo del Sporting Cote manifestó que “no hay que mandar ningún mensaje a la afición porque no hace falta”, ya que “siempre están en las buenas y en las malas”. Por su parte, el ovetense Dani Calvo comentó que el derbi asturiano es “un partido vibrante y de mucha tensión”.



Envite de rivalidad entre dos recién ascendidos.

Córdoba (22º - 1 punto)-Málaga 7º - 5 puntos). Sábado a las 21.00 horas. Amazon Prime, Dazn y LaLigaTV Hypermotion: Córdoba y Málaga miden sus aspiraciones en un clásico andaluz entre dos clubes recién ascendidos. El Córdoba, después de su derrota ante el Elche, ocupa el puesto de farolillo rojo de la clasificación.

Toda una reválida en casa para el conjunto ferrolano.

Racing de Ferrol (21º - 1 punto)-Mirandés (9º - 5 puntos). Domingo a las 14.00 horas. Amazon Prime, Dazn y LaLigaTV Hypermotion: El Racing de Ferrol, que todavía no conoce la victoria en esta liga y que ocupa la penúltima plaza en la tabla, con un solo punto, recibe el domingo al sorprendente Mirandés, un cuadro humilde que todavía no ha perdido. Parralo podrá contar ya con los dos fichajes recién llegados, Róber Correa y Bebé. No así con Buñuel, que será intervenido hoy en A Coruña de las múltiples fracturas que sufrió tras el choque con el deportivista Pablo Vázquez en el derbi del pasado domingo.

El cuadro levantino visita a a una escuadra debilitada.

Cartagena (16º - 3 puntos)-Levante (6º - 5 puntos). Domingo a las 16.15 horas. Amazon Prime, Dazn y LaLigaTV Hypermotion: El Levante, que la pasada jornada dejo escapar una victoria en Ipurúa después de haber logrado dos ventajas, rinde visita a un modesto como el Cartagena, que hasta ahora solo ha logrado tres puntos. Los compromisos internacionales de selecciones afectarán ostensiblemente a la línea defensiva de los locales, que no podrán contar con los porteros Pablo Campos y Jhafets Reyes ni con los defensas Nikola Sipcic y Andrija Vukcevic.

El ‘gallito’ de Segunda, ante uno de los más modestos.

Eldense (12º - 4 puntos)-Almería (8º - 5 puntos). Domingo a las 18.30 horas. Amazon Prime, Dazn y LaLigaTV Hypermotion: El Almería, que no ha perdido esta campaña pero que ha cedido dos empates, parte como el máximo candidato al ascenso debido a su pujanza económica. Este domingo se desplaza al campo de un Eldense que hasta la fecha ha cosechado cuatro puntos a pesar de su modestia. Por parte de los andaluces, su central mexicano César Montes se encuentra a punto de salir traspasado al Lokomotiv de Moscú por seis millones de euros.

Los maños lucharán para asentarse en la zona noble.

Zaragoza (2º - 7 puntos)-Elche (14º - 3 puntos). Domingo a las 18.30 horas. Amazon Prime, Dazn y LaLigaTV Hypermotion: Después de un gran inicio de competición, el Zaragoza tendrá que refrendar su candidatura al ascenso directo frente a un Elche que ha abandonado la última posición después de tumbar al Córdoba por 3-1 en el Martínez Valero. Adu Ares, jugador del Real Zaragoza, sufre “un esguince en el ligamento deltoideo de su tobillo izquierdo”, por lo que será duda hasta última hora ante el Elche.

Un encuentro entre dos equipos en zona de playoff.

Albacete (3º - 6 puntos)-Eibar (5º - 5 puntos). Amazon Prime, Dazn y LaLigaTV Hypermotion: El Albacete, que ha arrancado la temporada con fuerza, con seis puntos conquistados de nueve posibles, recibe el lunes por la noche a un Eibar siempre candidato a todo.

El director deportivo del Eibar, César Palacios, ha considerado esta semana que, tras el cierre del mercado, observa una plantilla “competitiva” de la que ha destacado la presencia de cinco canteranos.

“Ahora viene el reto de la ciudad deportiva que va a llegar esperemos que en meses. No todas las camadas de atrás vienen igual pero tiene que ser una seña de identidad”, ha explicado.

El Castellón desea hurgar en la herida gaditana.

Castellón (10º - 4 puntos)-Cádiz (19º - 2 puntos). Lunes a las 21.00 horas. Amazon Prime, Dazn y LaLigaTV Hypermotion: Un recién ascendido que ha logrado un triunfo, un empate y una derrota esta temporada protagoniza un encuentro muy atractivo ante un Cádiz hasta el momento aletargado, con tan solo dos puntos en la clasificación. El extremo de los andaluces, Iván Alejo, tuvo que retirarse por lesión del entrenamiento del pasado miércoles, por lo que será duda para este enfrentamiento. Por su parte, el Castellón tiene a prueba al central ex del Ibiza y del Deportivo Pepe Sánchez, con el que el técnico Dick Schreuder podría reforzar su zaga.