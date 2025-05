El Deportivo ha rechazado más de 30 millones en ofertas desde verano

El verano pasado, con el regreso al fútbol profesional tras cuatro años en el barro, el Deportivo acuñó el lema ‘Aquí comeza outra historia’. La intención era reflejar aquel ‘nuevo renacer’ al que hacía alusión Fernando Vázquez después de bajar precisamente a Segunda B. Resurgir de las cenizas para reverdecer laureles en el campo, pero también un aviso a navegantes respaldado por una nueva ampliación de capital para sanear las cuentas y volver sin ningún tipo de lastre.



Esta situación es la que le ha permitido a la entidad herculina tener un tope salarial atípico para un equipo recién ascendido a Segunda y también darse el lujo de decir no a ofertas mareantes por algunos de sus futbolistas a lo largo de la temporada. Y es que desde el pasado verano, el club blanquiazul ha rechazado más de 30 millones de euros.



Por supuesto, cuando hoy en día se habla de ventas millonarias y Deportivo, el primer nombre que se viene a la cabeza de todos los aficionados es el de Yeremay. El canario ha completado una campaña espectacular. Suma quince goles y cinco asistencias cuando todavía faltan dos partidos y los grandes del fútbol europeo ya le han enseñado en más de una ocasión diferentes cheques con numerosos ceros para convencerlo de que deje A Coruña.

En enero, después de unas semanas de incertidumbre, el ‘10’ acabó reforzando su compromiso en Riazor y recibió como premio a su confianza una mejora de contrato. A las puertas del mercado de verano, la caballería vuelve a sonar y esta vez parece que los pretendientes se multiplicarán. Su cláusula, que ahora se va por encima de los 30 millones de euros, no es todo lo disuasoria que podría parecer y se esperan unos meses movidos. Los últimos cantos llegan desde Italia, con el Como de Fábregas aumentando su ofensiva, pero apuntan a resonar procedentes de todo el continente.



No cambia eso el pulso del club, cuyos representantes no paran de acumular comparecencias públicas en las que manifiestan que la hoja de ruta no contempla ventas. Al menos voluntarias. Fernando Soriano y Massimo Benassi se han cansado de repetir que no existe negociación posible por los jugadores importantes del proyecto. La única forma de que se abra la puerta es vía cláusula y con la petición del futbolista por delante. Tampoco se retendrá a nadie en contra de su voluntad.



El convencimiento es firme y las manifestaciones no varían de puertas para adentro, asegurando que la apuesta es absoluta, sobre todo en lo que se refiere al talento formado en Abegondo. Apuntan desde las entrañas del club que, sin ningún tipo de deuda que exija equilibrar la balanza, el arraigo y la identidad que aportan los futbolistas de la casa tiene mucho más valor para asentar el futuro que varios millones más en la cuenta.



Porque Yeremay es la joya de la corona, pero tras él vienen los Mella, el recién renovado Dani Barcia, Diego Gómez y un amplio etcétera que no han hecho más que asomar la cabeza en el fútbol profesional y en los que el Dépor tiene puestas todas las esperanzas del regreso a lo más alto. Una mirada a largo plazo que guarda el convencimiento de que la evolución del talento local superará con su crecimiento cualquier refuerzo que el club tenga que ir a buscar al mercado. Que, asegurando futbolistas de alto nivel que además aportan el valor añadido de haberse formado en casa, los recursos se podrán aprovechar mejor para reforzar otras posiciones en las que cueste más producir talento propio.

Los 30 contratos

Ni siquiera cambia la percepción el hecho de que el Deportivo tenga ya firmados 30 contratos de cara a la temporada que viene y que vaya a tener que hacer hueco, tanto en fichas como en lo económico, para la confección de la plantilla. La tranquilidad es total en los dirigentes, que manejan todavía diferentes variables que pueden reducir ya de primeras esa elevada cifra de jugadores atados en función de cómo termine el curso a 30 de junio.



Varios de ellos, además, son precisamente jugadores de la cantera por los que se ha realizado una apuesta a largo plazo y cuyo verano no será problemático en caso de tener que buscarle salida en forma de cesión. Tanto a los que ya han estado a préstamo este año, como la nueva camada que viene pisando fuerte tras el buen año del Fabril.

Más tope salarial

Todo esto, con el nuevo proyecto de Segunda en mente una vez asegurada la que siempre es una permanencia incierta para los equipos que aterrizan. Asentado en la categoría de plata, el Dépor buscará dar un paso más en la 2025-26 y para ello ya hace cuentas en lo que respecta a uno de los indicadores más fiables para ubicar los objetivos en la Hypermotion: el límite de gasto en plantilla.



Las cifras oficiales colocaron este curso al club en el top 3, aunque desde la entidad siempre se ha mantenido que se trataba de un puesto irreal. Afirmación que respaldan datos como el del Almería, que apenas superaba los tres millones y medio, o el del Granada, por debajo de los siete. La estimación propia se iba más a lo que sería media tabla, posición que se aspira a mejorar hasta entrar en el top 10. Todo dependerá de quienes sean los equipos que desciendan finalmente de Primera, Valladolid y Las Palmas ya están confirmados, y también de los clubs que alcancen la máxima categoría.



Por supuesto, en este puzle del tope salarial jugará un papel fundamental la pieza de Yeremay. Porque a pesar de las reticencias del Dépor a vender a su jugador franquicia, el club no tendrá nunca la situación controlada al cien por cien al existir el peligro de que alguien pague la cláusula. De darse esa situación, el equipo perdería un enorme potencial deportivo, pero el salto a nivel financiero en el mercado sería gigantesco. Tocará, si eso pasa, utilizar esos recursos sabiamente para rearmarse con las mejores garantías.