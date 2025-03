El Deportivo clama contra los arbitrajes

Huesca, Castellón, Cartagena y Racing de Ferrol. Cuatro encuentros en los que la moneda acaba cayendo siempre cruz en un espacio demasiado corto de tiempo como para seguir poniendo la otra mejilla. La afición blanquiazul llevaba reclamando un paso al frente desde hace tiempo y el club decidió no callarse después de la enésima decisión incomprensible que se repartieron a medias el colegiado de turno y el encargado del VAR. “Hoxe gañamos 0-2”, tuiteó al final del encuentro el Deportivo al tiempo que recogía la jugada en el que González Esteban anuló el segundo tanto que el cuadro coruñés marcó ayer en A Malata.



“Nada más pitar me acerqué rápidamente a preguntar qué había señalado”, explicaba un resignado Pablo Vázquez en zona mixta. El central se ha visto recientemente envuelto en varias acciones que resultan difíciles de explicar. “Sigo pensando que nos encontramos siempre con un criterio bastante dispar entre lo que vemos en otros partidos y el nuestro. Son jugadas en las que el árbitro quiere hacerlo lo mejor posible, pero seguimos con la vertiente de que caen para el otro lado. Tenemos que seguir y no prestarle mucha más atención. Cuando nos anula el gol me acerqué rápidamente a preguntar. Me dice que hay un bloqueo a Puric. Yo le digo que en los seis córners seguidos del Racing en nuestra área han ido a por mí y no pitó ni una falta. En este caso a nosotros sí. Estamos disconformes, pero es lo que hay”.



Habrá que ver si en los próximos días las quejas del Dépor suben un escalón en forma de comunicado o queja oficial, o si simplemente se queda en un calentón de redes sociales. Pero entre el tanto que se le negó al equipo y las duras entradas a Mella, Yeremay y Diego Gómez, tres candidatas a revisión por roja como ocurrió con la de Ximo Navarro, el cabreo es mayor todavía con el VAR. Fue el propio lateral, que asistía desde su casa a acciones tan duras como las que le costaron a él la roja, pero con bastante más alevosía, el que no pudo resistirse a dejar tres emojis en Twitter en los que mostraba su incredulidad.



Con sufrimiento

Y es que para conocer las consecuencias físicas de este partido probablemente haya que esperar unos días, sobre todo en el caso de Mella. El extremo recibió una fuerte entrada de David Castro y aunque pudo seguir jugando, acabó siendo sustituido. “Todos queremos ganar y seguro que es por eso que vimos un partido muy duro con entradas bastante duras al final”. Así lo vio desde la línea de meta un Helton Leite que volvió a ser decisivo con una gran mano, precisamente, a cabezazo de David Castro. “Son cosas que entrenamos siempre. No es una jugada en la que tengo que pensar mucho. Es de reaccionar y ver el balón lo máximo posible. Me alegró de poder haber ayudado al equipo, estoy aquí para eso”.



El guardameta brasileño no ocultó que el Dépor lo pasó mal en A Malata, pero destaca el buen partido de sus compañeros. “Hemos sufrido, pero estoy contento de verdad porque hemos respondido bien. Defendimos bien contra un equipo que suele centrar muchísimo, que al final puso dos delanteros, con todos esos balones parados, con mucho sol... contento por esos tres puntos”.



Con ese espíritu guerrero se queda también un Pablo Vázquez que en más de una ocasión esta temporada ha señalado esa capacidad para aguantar de pie cuando el rival está mejor como uno de los debes del grupo. “Ha sido un partido sufrido. Traíamos ya la mentalidad de que íbamos a sufrir. Cuando metimos el gol cambió. Perdimos la manija y el balón. Es difícil contener a un equipo que es intenso, que te hace meterte atrás y mete muchos centros. Te pone en una dinámica muy incómoda. Pero el equipo ha sabido sufrir, hemos sacado garra y carácter. Hay partidos que toca ganarlos como sea. Tenía claro que iba a ser una guerra. Hemos sacado esa otra cara, ese carácter de luchadores que también requieren este tipo de partidos. Hemos dado otro paso como equipo. No estuvimos brillantes, no fuimos eficaces, pero hemos sacado otra faceta que es positiva”.

Un paso más cerca

Siempre preocupándose de uno mismo, los jugadores del Deportivo no pueden evitar tampoco mirar a los rivales en la lucha por la permanencia... aunque sea al final del partido. “Es una victoria importantísima. Además hemos visto ahora que el Eldense ha empatado y abrimos un poco más la brecha con el descenso. Es un triunfo trabajado que nos da tranquilidad”. El encuentro entre los de Oltra y el Burgos había terminado antes de arrancar el derbi de A Malata, pero el central blanquiazul explicó que solo echó un ojo a lo sucedido en el Nuevo Pepico Amat cuando tuvieron los tres puntos en el bolsillo. “Estaban jugando justo cuando salimos a calentar y vi que iban empatados. Luego ya no miras más y menos en el descanso, que estás dándole vueltas a tu partido. Estamos enfocados en el primer objetivo y hemos dado un paso más”.