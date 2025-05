El Dépor no optimiza su invierno

Un mercado de invierno con novedades para tratar de refozarse, pero que no ha ejercido como factor revitalizante. Con el final de temporada la a vuelta de la esquina, el Deportivo ya puede comenzar a poner nota definitiva al rendimiento de sus fichajes llegados a mitad de temporada. Y quizá la valoración en esta evaluación final no alcance el ‘óptimo’. Porque, en su conjunto, las cuatro incorporaciones en la ventana de enero no han terminado de dar un salto al equipo y afianzarse de verdad en los planes de Óscar Gilsanz.

El póker de futbolistas firmados entre finales de enero y principios de febrero apenas promedian los 491 minutos jugados, lo que supone algo más del 33% (concretamente el 33,85%) del total posible desde que el acuerdo con cada uno de ellos se hizo oficialmente público.

El conjunto deportivista se movió por encima de la media de la categoría (3,4 fichajes) a la hora de incorporar futbolistas, una suerte en la que los 22 conjuntos se sumergieron a comienzos del año 2025, pero en distinto grado.

Así, mientras entidades como el Cartagena y el Eldense (9 fichajes cada uno) trataron de darle un vuelco a su plantel, otros equipos apenas apostaron por pequeños retoques. Son los casos de Tenerife y Huesca, con un único fichaje, o Racing de Santander, Sporting, Mirandés, Oviedo, Levante, Almería o Cádiz, que hicieron dos.

Pero una cosa es cantidad y otra muy diferente es calidad. Porque el Deportivo se movió en la ventana invernal, pero el promedio de minutos jugados por futbolista se sitúa por debajo del de la categoría. Concretamente, el conjunto de Óscar Gilsanz es el decimocuarto conjunto en el que menos protagonismo están teniendo sus incorporaciones de mitad de liga. Por detrás de los blanquiazules se sitúan los fichajes de Huesca, Almería, Burgos, Eibar, Castellón, Tenerife, Levante y Albacete. En el extremo opuesto se sitúan las dos incorporaciones del Oviedo (983,50 minutos), las tres del Zaragoza (846) o las nueve del Cartagena (809).

Casos de todo tipo

Más allá de que la generalidad demuestra una baja optimización del mercado invernal, lo cierto es que dentro del Deportivo hay casos de todo tipo.

Por un lado, se encuentra Zaka Eddahchouri. El punta neerlandés llegó, vio y, prácticamente, venció. El ex del Telstar ha participado en todos los partidos, incluido el primero tras su fichaje. Fue en Eibar y entró como suplente. Al siguiente ya fue titular. Con 1.063 minutos, ha disputado el 73,8% de todos los posibles. Solo seis fichajes de invierno manejan en la categoría un ratio de participación más alto.



Si Zaka es la cara, la cruz por el momento lleva el nombre de Denis Genreau. El franco-australiano ha estado lejos de alcanzar la continuidad, pues aunque ha dejado algún buen momento, ha ofrecido más sombras que luces por el momento. Genreau ha tenido participación en ocho encuentros, pero su presencial real es casi testimonial: con 175 minutos, está a la cola no solo entre los deportivistas, sino incluso en la categoría. Denis tan solo ha contado con el 12,15% de los minutos disputados desde que se anunció su fichaje, un porcentaje solo superior al de diez incorporaciones de las 70 que se produjeron en el último mercado abierto.



Por su parte, Nemanja Tosic y Diego Gómez llevan caminos paralelos, pero en dirección contraria. El canterano ya ha superado en minutos al serbio (371 por 358) después de ver cómo su participación se ha ido incrementando con el paso de las jornadas gracias a la oportunidad que le han ido abriendo las bajas y a su evolución. Gómez ha intervenido en el 83,33% de los partidos, pero solo el 22,90% de los minutos. Aún así, este porcentaje ha crecido debido a su mayor protagonismo en los últimos encuentros.

Lo opuesto le ha sucedido a ‘Nema’, que cumplió con su papel cuando el Dépor se quedó sin laterales zurdos y ha jugado en el 60% de los partidos. Sin embargo, el retorno de Obrador y la inesperada recuperación de Escudero le han dejado sin sitio, como tercera opción para el puesto.

Así, desde sus intermitencias, ambos han sido recursos útiles pero, por el momento, no han terminado de dar el salto para ayudar a mejorar la nota media del invierno del Dépor.